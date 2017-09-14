Волгоград, 14 сентября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, вопрос о переводе стрелок на час вперед, который уже долго время волнует волгоградцев, решён не будет. На первом после летнего перерыва заседании областного парламента депутаты решили его не обсуждать. Так, в проект повестки дня включено 19 вопросов, однако вопроса о переходе региона в другой часовой пояс в списке не значится, передаёт ИА REGNUM.

Astroblduma.ru Перевод стрелок

Между тем ранее было дано протокольное поручение о вынесении этого вопроса на первое осеннее заседание. Однако, как пояснил председатель облдумы Николай Семисотов, вопрос ещё не доработан достаточно, чтобы выносить на заседание, сообщает «Волга-Каспий». Когда именно парламентарии намерены обсудить важный для жителей региона вопрос, Семисотов не уточнил.

Читайте также: Время вперед? Стрелки часов в Волгограде могут перевести уже с 1 сентября

Перевод стрелок на час в Волгограде: что перевесит — «за» или «против»?

Пока же народные избранники рассмотрят изменения бюджетного и налогового законодательства в интересах повышения инвестиционной привлекательности региона. На обсуждение также вынесены проекты законов «Об Общественной палате Волгоградской области», «О порядке управления и распоряжения собственностью Волгоградской области», а также поправки в законы о региональных выборах и референдумах.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением о смене для региона часового пояса (предлагалось отнести Волгоградскую область к третьей часовой зоне — МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4) региональная Общественная палата выступила в начале ноября 2015 года. Но оно не нашло отклика у местных парламентариев.

Этот вопрос снова встал весной 2016 года. Тогда депутаты перед принятием решения решили поинтересоваться на этот счёт мнением волгоградцев. На сайте облдумы был запущен опрос. Большинство данных респондентами ответов было «за» перевод стрелок на час вперед, но на исход дела это пока не повлияло.

Позднее в сети интернет была создана петиция, адресованная президенту РФ и депутатам областной думы, с просьбой вернуть региону прежнее время — на час вперед от московского. (Напомним, Волгоградская область до 1988 года жила с опережением российской столицы по времени на один час. Затем его сравняли с московским, основываясь на неудобстве взаимодействия со столицей. За последние несколько лет уже десять регионов перешли на удобное для них время, в том числе Астрахань, Ульяновск, Саратов). В обращении говорится, что принятие поправок поможет улучшить здоровье населения, сократит объемы потребляемой электроэнергии, то есть окажет положительное влияние в целом на социальную и экономическую ситуацию в Волгоградской области. И особенно плодотворно скажется на детях — темнеть станет позже, продолжительность прогулок увеличится.

«Летом темно становится в 20:00—20:30 , а рассветает уже в 02:30! Врачи говорят о снижении учебной и трудовой активности. Проводился опрос местных жителей по поводу перевода стрелок на 1 час вперед, большинство проголосовало «ЗА». Но всё остановилось на уровне опроса», — сетуют волгоградцы.

Также по теме: Перевод стрелок на час: Волгоградцы торопят, депутаты взвешивают решение

Свыше 80% волгоградцев уже высказались за перевод часов

Всего под обращением подписи поставили более 3,1 тыс. жителей региона. Отметим, противников перевода стрелок также достаточно.

«Общество разделено на два враждующих лагеря: одни за перевод часов, другие против», — написал на своей странице в Facebook депутат Волгоградской областной думы Николай Лукьяненко.

Такой вывод он сделал после реакции на пост в соцсети, в котором озвучил просьбу одного из горожан не принимать закон о переводе стрелок. Разразилась бурная полемика.

«И весь этот хайп (куда же без него сегодня) на 150 с лишним комментариев показывает, что вопрос не стоял бы так остро, если бы в 2011 году правительство не приняло решение о переходе на зимнее время», — резюмирует Лукьяненко.

Сам же парламентарий выступает «за сезонный перевод стрелок на зимнее/летнее время, как это было раньше».

«Во всём мире сохранен перевод часов дважды в год, потому что это самый оптимальный вариант. В зимнем времени многим не хватает лишнего светлого часа в сутках, в летнем времени этого же светлого часа не будет хватать по утрам. Референдум — идея неплохая, но на обсуждение тогда надо выносить три вопроса: оставить зимнее время, перейти на летнее время, сезонный перевод часов», — считает народный избранник.

Николай Лукьяненко призвал жителей региона вместо недовольства думой, злости на оппонентов и ненависти в соцсетях выбрать и поддержать самый оптимальный вариант, при котором бы «мы жили, не задумываясь о том, где взять лишний светлый час или как быть с разницей во времени с федеральным центром».