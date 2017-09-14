Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В не менее чем пятнадцати крупнейших торговых комплексах Санкт-Петербурга проведена эвакуация сотрудников и посетителей днем 14 сентября.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация ТРК «Галерея» (скриншот группы «ДТП и ЧП")

По данным очевидцев, сообщающих о массовой эвакуации в социальных сетях, людей вывели или еще выводят из комплексов «Стокманн», «Сенная», «Пик» и «Галерея» в центре города, а также множества других крупных торгово-развлекательных комплексов в центральных и «спальных» районах Петербурга.

Очевидцы отмечают, что хуже всего в этой ситуации приходится сотрудникам «заминированных» комплексов, которые вынуждены стоять под дождем, не успев взять верхнюю одежду.

«Народ около Стокманна стоит, мокнет под дождем, думаю и в других ТЦ, вернее около, та же картина — просто грустно! Когда уже «братскую» активность угомонят? 21 век на дворе, что совсем никак в чувство шутников привести?», — сокрушается одна из пользователей соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней в России во многих городах проводились массовые эвакуации из общественных мест и зданий органов власти после анонимных звонков о заминировании.

К примеру, число эвакуированных граждан из зданий на территории российской столицы превысило 50 тысяч человек, сообщил ранее источник в экстренных службах Москвы.

К счастью, ни в одном случае реальная опасность не подтвердилась.