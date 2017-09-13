Москва, 14 сентября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Число эвакуированных людей из зданий на территории российской столицы превысило 50 тысяч человек, сообщают источник в экстренных службах Москвы.

Телефонный терроризм

Эвакуация проходила после сигналов об угрозе взрывов. Почти все адреса, фигурировавшие в сообщениях, проверены.

«Ни на одном объекте ничего подозрительного обнаружено не было», — цитирует информацию источников ТАСС.

Уточняется, что по итогам минувшего дня (13 сентября) принято порядка ста анонимных сообщений об угрозе взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что из трех торговых комплексов в российской столице эвакуировали посетителей и персонал.

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Эвакуация этих и других столичных объектов проходит в связи с тем, что в МЧС поступают анонимные звонки об угрозе взрыва. Сообщения поступают в службу спасения и в других российских городах. Первый был зафиксирован 10 сентября.