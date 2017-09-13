Москва, 13 сентября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Прошедшую кампанию по подготовке к Единому дню голосования политики и наблюдатели определяют как честную и открытую. В частности, особо отмечается оперативная реакция органов внутренних дел на жалобы политиков и рядовых граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По фактам нарушений избирательного процесса, грубого вмешательства в избирательные кампании партий и отдельных депутатов были проведены оперативные следственные мероприятия и, в случае необходимости, заведены уголовные дела.

Например, в городе Серове Свердловской области 18 августа было начато расследование факта кражи предвыборных газет, листовок и другой агитационной продукции временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Куйвашева и партии «Единая Россия», которая боролась за депутатские мандаты в Городской думе.

По мнению единороссов, взлом склада и похищение организовало оппозиционное общественное движение «Серов — это мы!», которое возглавляет бывший мэр Серова Владимир Анисимов. Последний свою причастность к инциденту отрицал и называл «провокацией».

О том, что в Серове была украдена агитационная продукция для губернаторских и местных выборов, «Ъ-Урал» рассказала член городской территориальной избирательной комиссии от «Единой России» Ирина Жеребина. По ее словам, кража произошла днем в четверг из ДК металлургов.

«Несколько человек взломали дверь склада и похитили пачки с агитматериалами врио главы региона Евгения Куйвашева и партии на местных выборах в гордуму», — сообщила она.

По данным следственных мероприятий, речь шла о 3−5 тыс. экземпляров предвыборной газеты Евгения Куйвашева, который баллотировался на должность губернатора Свердловской области, и о 3−5 тыс. экземпляров листовок «Единой России» на выборах в местную думу. При этом единороссы смогли зафиксировать похитителей. По данным представителей партии, агитационная продукция была перевезена на завод «Первый бетонный», перегружена в бетономешалку и частично уничтожена. Процесс уничтожения был остановлен после вмешательства полиции, куда обратились представители «Единой России».

В Псковской области 7 сентября Следственный комитет завел уголовное дело по факту подкупа избирателей.

Его фигурантами стали кандидаты в депутаты от СР и КПРФ.

После заявления главы Пскова и кандидата в депутаты городской Думы от «Единой России» Ивана Цецерского, следственное управление Псковской области завело уголовное дело по факту обращения граждан с заявлениями о попытках подкупить избирателей.

«Кандидаты от «Справедливой России» грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей», — заявил глава Пскова.

В избирательном штабе партии «Единая Россия» в городе Назарово Красноярского края 2 сентября произошел пожар.

Подожженное злоумышленниками помещение было арендовано для использования на выборах депутатов Назаровского городского Совета депутатов.

«Неустановленные лица разбили окна помещения камнем и закинули туда принесенные с собой покрышки, облитые горючей смесью. Перед этим они изолировали сторожа автостоянки, на территории которой находится здание, подперев дверь в его служебном помещении. Тем не менее сторож сумел известить о происшествии оперативные службы, которые максимально быстро выехали на место пожара и потушили его», — сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Заявление по факту поджога было передано в правоохранительные органы, криминологическая экспертиза и следственные мероприятия были начаты сразу после ликвидации пожара.

8 сентября один из депутатов Госсовета Удмуртии был задержан за взятку.

Согласно информации СМИ, депутат неоднократно обвинялся в получении взяток от студентов одного из удмуртских вузов. Обвинение предъявлено по статье 290 часть 3 УК РФ (предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет).

В Ленинградской области по итогам досрочного голосования в совет депутатов «Кузьмоловское городское поселение» 8 сентября следственными органами было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 141 УК РФ по факту подкупа избирателей на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района. Уполномоченные органы проводят следственные действия.

На случай в Ленинградской области особое внимание обратила Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, заявив, что рассчитывает на уголовное наказание для виновников возможного подкупа избирателей на муниципальных выборах в поселке Кузьмолово. Об этом глава Центризбиркома заявила 11 сентября в ходе подведения итогов Единого дня голосования.