Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Две станции метрополитена в центральной части Санкт-Петербурга закрыты в настоящее время из-за обнаружения подозрительных предметов. Идет проверка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Как сообщила 13 сентября пресс-служба подземки, с 16:16 станция «Владимирская» на первой линии и переход на станцию «Достоевская» на четвертой линии закрыты из-за бесхозного предмета.

В 16:54 станция «Петроградская» на второй линии также закрыта из-за бесхозного предмета.

Ранее утром 13 сентября на несколько минут закрывалась станция «Старая Деревня» на пятой линии. Бесхозным предметом там оказался пакет с продуктами.

С 12:35 по 12:41 закрывалась станция «Площадь Ленина» на первой линии. «Опасных предметов не обнаружено», — сообщила позже пресс-служба метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней в России сразу в нескольких городах проводились массовые эвакуации из общественных мест после анонимных звонков о заминировании. Эта ситуация продолжилась и 13 сентября в столице.

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