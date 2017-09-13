Хабаровск, 13 сентября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. В 2018 году на базе Дальневосточного института Управления (РАНХиГС) откроется Центр подготовки и переподготовки управленческих кадров для Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ДВИУ Директор Дальневосточного института Управления Вячеслав Кушнарев и зампред Госдумы РФ Ирина Яровая обсудили вопросы работы Центра развития регионов

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«Дальнему Востоку необходимы новые, современные управленческие кадры в сфере управления, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса. Для этого еще в июне 2017 года на заседании Совета при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе рекомендовано на базе нашего института создать Центр развития регионов», — рассказал директор Дальневосточного института Управления Вячеслав Кушнарёв.

«Вопрос крайне важный сегодня для Дальнего Востока и для всей России. В 2018 году к участию в образовательной программе будут приглашены заместители руководителей региональных органов исполнительной власти, главы и заместители глав муниципальных образований, заместители руководителей территориальных органов федеральных министерств и ведомств, представители объединений предпринимателей, руководители и заместители руководителей региональных монополий. Всего — 1 тыс. 51 слушатель из 85 регионов. Этот вопрос мы обсудили с заместителем председателя Госдумы РФ Ириной Яровой в ходе ее рабочего визита в Хабаровск. Ирина Анатольевна особо подчеркнула: «будущее развитие России неуклонно связано с качественной подготовкой кадров для народного хозяйства, государственной и муниципальной службы», — добавил директор ДВИУ РАНХиГС.

Планируется, что в Дальневосточном институте управления РАНХиГС при содействии филиала Центра развития регионов в 2018 году обучение пройдут 110 слушателей образовательной программы из Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутии), а также слушатели из Камчатского, Приморского и Хабаровского краев.

Созданный филиал Центра развития регионов выступит площадкой для масштабирования лучших практик государственного управления на территории Дальневосточного федерального округа, что приведет к повышению уровня управленческого мастерства региональных кадров, повысит качество и эффективность их работы внутри регионов путем приобретения ими необходимых для этого компетенций.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 лучших проекта хабаровских ученых в области фундаментальных, технических, гуманитарных и общественных наук получат грантовую поддержку регионального правительства. На конкурс, объявленный правительством Хабаровского края, научные организации региона представили 86 проектов. Конкурсная комиссия отобрала 22 лучших.