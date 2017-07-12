В Хабаровском крае лучшие научные проекты получат гранты

Хабаровск, , 12:07 — REGNUM Лучшие проекты ученых в Хабаровском крае получат гранты регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

На конкурс, объявленный правительством Хабаровского края научные организации региона представили 86 проектов. Конкурсная комиссия отобрала 22 лучших.

В этом году получателями грантов стали Тихоокеанский государственный университет, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщений, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Институт экономических исследований, вычислительный центр ДВО РАН, Институт материаловедения ДВО РАН, Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

В области фундаментальных и поисковых исследований лучшими признаны 12 проектов. Они связаны с изучением наноструктур, свойств акустических и магнитных волн, синтезированием новых материалов, гидрологических процессов, лечением глазных болезней. На их финансирование выделено более 4 млн рублей.

10 проектов, получивших гранты, разработаны в области экономики, международной кооперации, педагогики и филологии.

«Среди одних из лучших научных проектов — четыре мероприятия международного и российского уровней. Их тематика связана с вопросами этномиграционных процессов на Дальнем Востоке, российско-японского сотрудничества, развитием профессионального образования и созданием новых технологий будущих производств», — отметил начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями краевого минобрнауки Алексей Сундуков.

Внедрение новых технологий, разработанных в Хабаровском крае, обсудят в ходе общероссийского конгресса инженеров. Который пройдет в Комсомольске-на-Амуре в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы обсудят проблему финансирования отраслевых вузов. В частности, аграрные, медицинские вузы, а также вузы в сфере культуры финансируются по остаточному принципу, что не способствует развитию науки. По мнению депутатов, необходимо учитывать специфику отраслевых вузов и использование сложного оборудования в процессе обучения.