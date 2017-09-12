Волгоград, 12 сентября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Принять юных волгоградцев городской детско-юношеский центр сможет уже менее чем через полгода. Все работы на объекте должны быть завершены до 1 февраля 2018 года, затем объект будет сдан в эксплуатацию и передан детям. Такая информация прозвучала в ходе сегодняшнего рабочего совещания на площадке объекта, который сейчас активно восстанавливается, передаёт ИА REGNUM 12 сентября.

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«Сегодня все работы ведутся с надлежащим качеством и в строгом соответствии с графиком, который был утвержден», — отметил глава региона Андрей Бочаров.

Фасад ДЮЦа уже отреставрирован более чем на 85%. Заменены поврежденные участки плит из природного камня, выполнена их очистка. Также на 80% восстановлены подпорные стены центра, расположенные по всему периметру сооружения.

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Внутри здания идут отделочные работы, в кружковой части выполняется устройство полов, оборудуются зрительный зал и сцена ДЮЦа. На 90% выполнены работы по устройству брусчатки на площади парадов и перед центральным входом в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, здание крупнейшего в регионе детско-юношеского центра было закрыто в 2005 году из-за аварийного состояния несущих конструкций. Решение о его восстановлении было принято в июне 2014 года. Уже через месяц работы строительные были начаты.

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После сдачи объекта в здание ГДЮЦа переедут большинство кружков и секций, которые сегодня работают в бывшем кинотеатре «Победа». Их смогут посещать более пяти тысяч детей.

На первом этаже расположится фойе, вестибюль с гардеробом, зрительный зал, кружковые и административные помещения, спортивный и хореографический залы, костюмерная. На втором — кукольный театр, кабинеты детской художественной школы, библиотека с читальным залом и обсерватория.

Добавим, что восстановленное здание детско-юношеский центра, построенного по проекту заслуженного архитектора СССР Ефима Левитана в 1981 году, входит в комплекс благоустройства поймы реки Царицы.