Здание первого послевоенного кинотеатра Сталинграда отдадут под театр кукол

Волгоград, , 16:19 — REGNUM Здание бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде — первого, появившегося в послевоенном Сталинграде, реконструируют. Разработкой проектно-сметной документации займутся специалисты института «Волгоградгражданпроект». Именно эта компания стала победителем закупочных процедур по определению подрядчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 августа. Завершить проектирование планируется до конца 2017 года.

В комитете строительства Волгоградской области уточнили, что после реконструкции бывшего кинотеатра в нём будут оборудованы большой и малый зрительные залы, артистические гримёрки. Появится здесь и универсальный зал для проведения массовых мероприятий и выставок, склады для кукол, реквизита, декораций, костюмов. Также проектировщики должны запланировать и билетные кассы, гардероб, буфет, административно-хозяйственные помещения. Также после реконструкции в этом здании юные волгоградцы смогут в кружках заниматься детским творчество.

Реконструкция объекта пройдет в рамках долгосрочной стратегии развития культуры. Эта площадка войдет в комплекс учреждений культуры, находящихся в шаговой доступности: рядом строится новый интерактивный музей, находится ГДЮЦ, краеведческий музей, который займет свое место в каланче, музей Машкова.

Читайте также: Кукольному театру в Волгограде подыскали новое место

Здание Дворца спорта Волгограда оценят и продадут

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что волгоградскому театру кукол, который сегодня располагается в самом центре города на проспекте Ленина в помещении бывшей столовой, подыскали новое место стало известно в начале июня. В настоящее время в здании бывшего кинотеатра находятся кружки и мастерские, которые, в свою очередь, переедут в городской детско-юношеский центр после окончания его реконструкции, а в освободившемся здании кинотеатра начнутся строительные работы.

Напомним, здание кинотеатра построено в 1895 году. В 1896 году в нём располагалось первое в Царицыне ремесленное училище. В дни Сталинградской битвы строение было частично, но уже в 1948 году восстановлено по проекту архитектора Ефима Левитана. В нем разместился кинотеатр «Победа» — первый в послевоенном Сталинграде. В 2006 году кинотеатр «Победа» был закрыт, в здание переехали творческие объединения городского детско-юношеского центра, который находился в аварийном состоянии.

Добавим, что многие горожане считают, что переезд кукольного театра из самого центра города — это очередная попытка властей «отжать» лакомый кусочек. Другие надеются, что все же театр кукол получит лучшее помещение, а переезд учреждения культуры поспособствует наведению порядка вокруг здания бывшего кинотеатра «Победа».

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 230 млн рублей направит Волгоград на ремонт домов культуры