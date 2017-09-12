Казань, 12 сентября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. За инвестиционной компанией «ТФБ Финанс», в которую были выведены средства вкладчиков ряда «проблемных» банков, Арбитражный суд Татарии установил наблюдение на четыре месяца — до 1 января 2018 года. Иск о собственном банкротстве компания подала 15 июня 2017 года, и наблюдение — первый этап банкротной процедуры. Временным управляющим утверждён Александр Джамбатов, член Ассоциации МСК СРО ПАУ «Содружество» из Ставрополя. Следующее заседание по делу намечено на 27 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bankibankroty.ru Татфондбанк

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Приказом ЦБ РФ от 9 марта 2017 года, то есть спустя шесть дней после отзыва лицензии у «Татфондбанка» (ТФБ), у ООО были аннулированы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. До 9 сентября 2017 года компании установили срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на этом рынке. На дату подачи иска о банкротстве сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника, которые им не оспариваются и срок исполнения которых наступил, превышают 4,1 млрд рублей.

Причиной своих проблем «ТФБ Финанс» в суде назвало отзыв лицензии у ТФБ и последующее его банкротство.

«В указанной кредитной организации у ООО ИК «ТФБ Финанс» находилась большая часть имущества (денежных средств), а также существенная часть активов должника была размещена в ценные бумаги (облигации) ПАО «Татфондбанк», — отмечается в материалах дела и уточняется, что на начало июня к ООО было подано уже 900 исков, а стоимость долгов более чем на 2 млрд рублей превышает стоимость имущества.

Среди исков большая часть — это претензии от бывших вкладчиков ТФБ, требующих признать недействительными договоры доверительного управления. На стороне истцов выступает и прокуратура Татарии. По последним данным, надзорным органом для восстановления прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк», ПАО «Интехбанк» в связи с расторжением договора банковского вклада и переводом денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» подано 253 иска. Из них судом удовлетворены 172. Больше всего пострадавших от этой схемы оказалось среди клиентов ТФБ.

Кроме того, сотрудники «ТФБ-Финанс» также являются фигурантами уголовных дел, возбуждённых по выявленным правоохранительными органами фактам мошенничества. Следствие считает, что работники ТФБ и его финансовой «дочки» участвовали в хищении денежных средств вкладчиков банка. По предварительным данным, с июня по декабрь 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тыс. вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

Напомним, инвестиционная компания «ТФБ-Финанс» с уставным фондом 15 млн рублей создана 13 июня 2006 года в Казани. Учредители — ПАО «Татфондбанк» с долей участия 68%, ООО «Артуг Финанс» с долей 12,8%, ЗАО «Гелио-Полис» — 13,2% и ООО «Новая нефтехимия» — 6%. Последнее является акционером «Татфондбанка» с долей 17,36% и акционером другого обанкроченного банка — «Татагропромбанка» (доля — 46,58%). ООО «Артуг-Финанс» является единственным акционером ОАО «Артуг», а ОАО — акционер банка с долей 4,45%. Доля ЗАО «Гелио-Полис» в банке — 8,45%. Единственным акционером ЗАО является Fionty Investments LTD, принадлежащее гражданке Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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