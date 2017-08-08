Инвестиционная «дочка» банкрота «Татфондбанка» пошла ва-банк

Казань, , 05:10 — REGNUM

ООО «Инвестиционная компания «ТФБ-Финанс», чьи сотрудники являются фигурантами уголовных дел «Татфондбанка» и ждут своей участи в СИЗО, пытается в Арбитражном суде Татарии добиться своего банкротства. Иск о собственном банкротстве ООО подало 15 июня 2017 года, но он пока не рассмотрен. Заседание назначено на 1 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

3 июля 2017 года после устранения недочётов исковое заявление ООО было принято к производству. От Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ поступило ходатайство принять заявление ООО «ИК «ТФБ Финанс» о признании его банкротом как финансовой организации с учётом особенностей, установленных параграфом 4 главы IX ФЗ «О банкротстве». Данные нормы, том числе, обязывают привлекать ЦБ РФ, как контрольный орган. Ходатайство о привлечении последнего было удовлетворено.

Согласно информации с сайта ЦБ РФ, ООО имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инвестиционная компания «ТФБ-Финанс» создана 13 июня 2006 года в Казани. Уставной капитал компании составляет 15 млн рублей. Учредители — ПАО «Татфондбанк» с долей участия 68%, ООО «Артуг Финанс» с долей 12,8%, ЗАО «Гелио-Полис» — 13,2% и ООО «Новая нефтехимия» — 6%. Последнее является акционером «Татфондбанка» с долей 17,36%. ООО «Артуг-Финанс» является единственным акционером ОАО «Артуг», а ОАО — акционер банка с долей 4,45%. Доля ЗАО «Гелио-Полис» в банке — 8,45%. Единственным акционером ЗАО является Fionty Investments LTD, принадлежащее гражданке Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, его задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Следственные органы считают, что работники «Татфондбанка» и «дочерней» инвестиционной компании «ТФБ финанс» участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

Читайте также: Новое дело банкира, бунт сельских глав и самые богатые депутаты Татарии

В конце июня Вахитовский районный суд Казани продлил сроки содержания под стражей для пятифигурантов уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудников «Татфондбанка» и ООО «Инвестиционная компания «ТФБ».

"Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.