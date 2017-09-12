Москва, 12 сентября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, который 12 сентября посетил международную специализированную выставку «Импортозамещение», получил в подарок телефон Inoi R7. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Minval.az Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

«Аппарат не связан с зарубежными сервисами, поэтому его не смогут отключить», — сказал представитель российской компании, обращаясь к Медведеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия располагает достаточным объемом ресурсов, чтобы противостоять внешним факторам.

По его словам, в стране есть множество инициативных людей, способных создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений.

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