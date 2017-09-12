Киров, 12 сентября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Протестная активность и война элит в ряде регионов не исчезнут после окончания муниципальных и губернаторских выборов. К таким регионам можно отнести и Кировскую область, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил в рамках круглого стола «Региональные выборы — 2017: характер и уровни конкуренции, губернаторы-технократы и обновление элиты», который проходит в ИА REGNUM 12 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам Колядина, это обусловлено личными качествами представителей противоборствующих сторон.

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«Сергей Мамаев боксер, человек упертый. Кончились выборы или нет, он все равно будет выстраивать некие свои реалии на территории Кировской области», — уверен политолог.

«Тем более что Игорь Васильев болезненно на это реагирует. Если человеку все равно, то и драться с ним неинтересно. А если он реагирует на каждый удар, то это может еще продлиться некоторое время», — отметил Колядин.

Как сообщало ИА REGNUM, именно между Мамаевым и Васильевым развернулась основная борьба в рамках предвыборной кампании.

В частности, именно Мамаев во время всей избирательной кампании говорил о Васильеве как о «варяге», «временном» губернаторе, которому чужды реальные интересы жителей региона. За несколько дней до выборов он даже представил доклад «Коррупция в Кировской области. Варяги во власти: грабёж или созидание?!», в котором привел примеры недееспособности действующей региональной власти и коррупционных схем, которые используют в своей работе члены команды Васильева.

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Власть не осталась в долгу — у коммунистов арестовали несколько тиражей предвыборных газет и сняли партийный список с выборов в городскую думу Кирова, которые также проходили 10 сентября.

Кроме того, Мамаев неоднократно заявлял о нарушениях, которые допускал Васильев в ходе избирательной кампании, и даже пытался через суд снять врио главы региона с предвыборной гонки. Ощутимого эффекта для коммунистовэто не принесло — избиратели все равно отдали большинство голосов за Васильева.

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В итоге Васильев набрал 60,03% голосов избирателей, Мамаев — 19%. На третьем месте депутат Госдумы Кирилл Черкасов из ЛДПР (10,03%), на четвертом — представитель «Коммунистов России» Николай Барсуков с 4,27%.

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Выборы губернатора в Кировской области в 2017 году были внеочередными. Необходимость в их проведении возникла после того, как в 2016 году действующий глава региона Никита Белых был арестован за получение взятки в крупном размере.

По поручению президента РФ Владимира Путина после ареста Белых врио губернатора Кировской области был назначен глава Росреестра Игорь Васильев. В 2017 году он стал одним из четырех кандидатов на пост губернатора.