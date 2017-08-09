Кировский облизбирком и КПРФ спорят из-за карикатур

Киров, , 07:30 — REGNUM В Кировской области разворачивается скандал, связанный с использованием региональным отделением КПРФ карикатур на губернатора в партийной газете.

По словам главы обкома КПРФ Сергея Мамаева, в канун визита в регион президента РФ Владимира Путина врио губернатора Игорь Васильев распорядился изъять весь 100-тысячный тираж партийной газеты «Искра».

«Официальную приемную председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и кабинет депутата Госдумы и зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина в Кирове попытались обыскать сотрудники МВД Кировской области. Главная цель обыска — изъять информационный бюллетень «Искра», и не допустить распространения данной газеты в Кирове перед приездом Владимира Путина», — заявил Мамаев, отметив, что в изъятом номере газеты рассказывается о коррупционной деятельности команды врио губернатора.

Кроме того, в газете рассказывалось о том, что Кировская область заняла последнее 85-е место в рейтинге глав регионов по уровню развития конкуренции и попала в число регионов со слабой политической устойчивостью.

Как отмечает КоммерсантЪ, поводом для изъятия стали карикатуры на Васильева, размещенные в этом выпуске газеты. Васильев счел, что размещенная в газете карикатура является его фотографией и по закону может быть опубликована в агитационном издании только с согласия персонажа. Такого согласия Васильев газете «Искра» не давал. После этого полиция опечатала большую часть тиража.

Коммунисты подали жалобу в прокуратуру Кировской области и ЦИК РФ. Разбираться в ситуации в Кировскую область приехал член ЦИК РФ Евгений Колюшин. На встрече с ним коммунисты заявили, что у облизбиркома нет экспертизы карикатур, на которых кроме Васильева изображены и.о. зампредседателя правительства Кировской области Константин Мищенко, а также и.о. министра охраны окружающей среды Алла Албегова.

«В разговорах они признают, что экспертиза не проводилась, и ссылаются на некое аналогичное решение Башкирского суда пятилетней давности. Но в России не прецедентное право», — настаивают в партии. В обкоме КПРФ утверждают, что Колюшин пообещал бсудить ситуацию на очередном заседании ЦИК РФ, назвав произошедшее «дискредитацией избирательной системы».

В избирательной комиссии Кировской области утверждения КПРФ опровергли: «Ничего такого Евгений Колюшин не говорил. Он лишь сказал, что жалоба в ЦИК будет рассмотрена по мере поступления. По его мнению, нужно разобраться, действительно ли газета нанесла вред Игорю Васильеву или стала невольной рекламой», — заявили в РИК Кировской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Кировской области завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. Всего в голосовании примут участие четыре кандидата. КПРФ на выборах представит Сергей Мамаев, ЛДПР — Кирилл Черкасов, «Единую Россию» — Игорь Васильев, от коммунистов России на выборы пойдет Николай Барсуков из «Коммунистов России».

За месят до выборов Киров посетил президент РФ Владимир Путин, который провел рабочую встречу с Васильевым и заслушал информацию об итогах его работы за год.

В 2016 году бывший губернатор Кировской области Никита Белых был арестован при получении взятки в особо крупном размере. Через месяц он был уволен с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Врио губернатора Кировской области после ареста Белых был назначен бывший глава Росреестра Игорь Васильев.