Москва, 12 сентября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. За два дня из-за анонимных звонков о минировании была эвакуированы объекты в 12 городах России, ни в одном случае минирование не подтвердилось. Так, в Перми анонимные звонки стали причиной эвакуации девяти школ, двух торговых центров, администрации города, кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, железнодорожного и автовокзалов.

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В Красноярске посетители были вынуждены покинуть семь магазинов и торговых центров, во Владивостоке — пять торговых центров, в Челябинске — десять ТРЦ.

В Красноярске и Норильске проверены все эвакуированные объекты — 15 и 9 соответственно. Угрозы взрыва нет. В региональном главке ФСБ РФ подчеркнули, что все звонившие будут установлены: еще ни разу такого не было, чтобы телефонного террориста не удалось установить.

В Екатеринбурге также был эвакуирован автовокзал, звонили в ТРЦ и деловой центр. В Магадане «заминированными» оказались два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза: люди были эвакуированы из кинотеатров «Нагаевский» и «Горняк», с рынка «Урожай», из вечерней школы, гимназии № 30, специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы № 29, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий

Также, как и в Перми, в Ставрополе эвакуировалась администрация города, краевая дума. Злоумышленники звонили в торговые центры и школы. В Уфе и Брянске выводили людей из семи и десяти торговых центров соответственно.

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Причем в Уфе эвакуации продолжаются третий день подряд. Накануне были экстренно эвакуированы посетителей сразу пяти торговых центров: «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ «Звездный», а также из здания БашГУ и главного офиса Сбербанка.

В Рязани эвакуировали 11 торговых центров. Кроме того, эвакуации проводились в Омске и Новосибирске. Из-за поступивших анонимных звонков в школах и детсадах Перми были отменены занятия, в том числе и во вторую смену.

В Челябинске после проверки «заминированных» зданий решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате проведенных проверок подозрительных предметов не обнаружено.