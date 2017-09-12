Вашингтон, 12 сентября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. В посольстве РФ в США назвали откровенным издевательством слова официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что обыски в диппредставительстве РФ в Сан-Франциско и в торгпредстве России в Вашингтоне — не что иное, как «прогулка».

Иван Шилов ИА REGNUM США

В заявлении посольства говорится, что рассматривают подобные заявления как «откровенно издевательские». Поясняется, что США прибегли к «беспрецедентным» действиям, никак не согласующимся с двусторонними конвенциями и международным правом. И в целом подобная политика идет вразрез и с внутренним законодательством самих США.

«Где гарантия, что в целях таких «прогулок» представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности?» — говорится в сообщении.

Кроме того, не исключено и распространение такого произвола на аналогичные структуры других стран. В таком случае не ясно, на что ориентироваться в дальнейшем, если «дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной».

Науэрт заявила о «прогулке» американских правоохранителей, комментируя обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Протест в связи с враждебными действиями Вашингтона и посягательством на российский дипломатический иммунитет выразил и МИД РФ.

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Ситуация с обострением двусторонних дипломатических отношений стала темой консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и старшего заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона, прошедших 11 сентября 2017 года в Хельсинки. В ходе консультаций действия Вашингтона в Сан-Франциско и незаконный захват дипсобственности, проведенные спецслужбами США под угрозой применения силы, обыски помещений, обладающих иммунитетом, были названы грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции.

Россия со своей стороны вновь заявила протест в связи с враждебными действиями США. В настоящее время ведется работа по изменению условий пребывания в России американских дипломатов — в соответствии с теми условиями, в которые Вашингтон поставил российских дипломатов.

Глава МИД РФ Лавров озвучил планы Москвы о полном уравнивании условий работы дипломатов: на каких российские представители работают в США, на таких же и американские будут работать в России. Официальный представитель Госдепартамента США Мария Олсон заявила, что Вашингтон не будет пытаться предугадать дальнейшие действия Москвы.

Напомним, дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года. И начал его Вашингтон: тогда из США были высланы 35 российских дипломатов и закрыты две загородные «дачи» российских дипмиссий. В ответ на это Россия в конце июня 2017 года установила паритет по количеству работников дипмиссий, сократив число американских дипломатов в РФ до 455.

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Отметим, что Москва ответила не сразу, а лишь после того, как Конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. В основном новые ограничительные меры направлены против строительства газопровода «Северный поток — 2» и российского финансового сектора. В этом законе Россия была поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей.

Число сотрудников сократили, а в ответ посольство США ввело ограничения на выдачу виз гражданам РФ: теперь их можно получить только в Москве, консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге закрыты. Кроме того, власти США 1 сентября закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и российское торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

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На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что намерен поручить МИД РФ обратиться в суд США по поводу отъема дипсобственности. Путин также отметил, что сокращение числа российских дипломатических учреждений — это право США.

Однако, по его словам, «делалось это в явно хамской манере», что «не украшает американских партнёров». По данным Белого дома, распоряжение о закрытии дано лично американским президентом Дональдом Трампом.