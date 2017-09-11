Бишкек, 12 сентября, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Сапар Исаков и глава компании «Centerra Gold Inc» Скот Перри подписали новое соглашение по условиям разработки канадским инвестором крупнейшего золотого месторождения Киргизии «Кумтор». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

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После продолжительных переговоров сторонам удалось договориться о том, что «Centerra Gold» единовременно внесет в Фонд развития природы $50 млн (2 млрд 850 млн рублей) и будет перечислять ежегодный экологический платеж в размере $3 млн (171 млн рублей) вместо ранее выплачивавшихся $310 тыс. (17,6 млн рублей). Также будет существенно увеличено финансирование мероприятий по охране окружающей среды на самом руднике.

Средства Фонда рекультивации проекта «Кумтор» отныне будут размещаться в финансовых учреждениях Киргизской Республики и ежегодно пополняться на $6 млн (342 млн рублей), вплоть до момента накопления суммы не менее $69 млн (около 3 млрд 933 млн рублей).

Помимо этого, можно отметить тот факт, что руководство канадской компании согласилось расширить социальное партнерство с Киргизией выделить $10 млн (570 млн рублей) на модернизацию местной системы лечения онкологии.

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ИА REGNUM напоминает, что компания «Centerra Gold Inc» осуществляет разработку крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор», являющийся одним из бюджетообразующих предприятий этой среднеазиатской страны. По данным Национального статистического комитета, доля «Кумтора» в ВВП Киргизии составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%. Ежегодно рудник производит ежегодный объем «желтого металла» на руднике составляет около 15 — 17 тонн золота.

Вокруг золоторудного комбината с момента начала его работы регулярно возникают скандальные ситуации, преимущественно из-за попыток отдельных местных политиков пересмотреть схемы распределения финансов на золотом руднике.

За 20 лет работы горнорудной компании «Centerra Gold» в Киргизской Республике, киргизстанское правительство неоднократно требовало, чтобы канадский инвестор увеличил размеры отчислений в бюджет и многочисленные местные фонды.

Госорганы Киргизии подавали иски в местные суды, заявляли о намерении поднять вопрос о национализации, местные жители неоднократно проводили митинги и предпринимали демонстративные попытки остановить работу рудника.

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