Омск, 11 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Обнародованы результаты голосования на выборах в городской совет Омска шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, в правительстве Омской области, выборы в регионе признаны состоявшимися, голосование проходило в штатном режиме:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Нарушений, которые могли каким-либо образом повлиять на ход волеизъявления граждан, не выявлено».

Голосование в Омске 10 сентября проходило по 20 одномандатным округам на 471 избирательном участке. Общая явка составила 21,7%. На избирательные участки пришли 195 595 человек.

По словам председателя городской избирательной комиссии Ивана Ходакова, большинство депутатских мест по одномандатным округам получили представители «Единой России». У единороссов по итогам голосования оказалось 17 мандатов, у представителей КПРФ — три.

По партийным спискам победила также «Единая Россия», набрав 38,61% голосов (девять мандатов). КПРФ набрала 27,79% (шесть мандатов), «Справедливая Россия» — 11,42% (два мандата), ЛДПР — 11,01% (два мандата). Примечательно, что в горсовет впервые прошла партия «Коммунисты России», получившая 6,24% голосов (один мандат).

Итоги таковы: «Единую Россию» в горсовете будут представлять 26 депутатов из 40, КПРФ — девять депутатов, «Справедливую Россию» и ЛДПР — по двое депутатов, «Коммунистов России» — один депутат.

«Выборы в областном центре и во всех муниципальных образованиях признаны состоявшимися и действительными», — прокомментировал председатель областной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать неожиданными выборы в горсовет, омский политолог Иван Жуков сказал: «И да, и нет».

«Было понятно, что «Единая Россия» будет всеми силами пытаться удержать большинство, и ей это в итоге удалось. Но выборы — это не конец, и сейчас начнётся делёжка портфелей в горсовете, а затем предстоят выборы мэра депутатами. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли «Единая Россия», которую раздирали внутрипартийные конфликты, которая из-за этого начала заметно позже избирательную кампанию, сохранить единство в горсовете. Я думаю, что нет. Соответственно, здесь повышается политический вес КПРФ, и коммунисты могут начать манипулировать. Остальные партии получили не так много мандатов. Теоретически они тоже могут оказать небольшое влияние. Неожиданностью стало прохождение «Коммунистов России». Это такое политическое недоразумение», — сказал Иван Жуков в интервью ИА REGNUM.

Что касается явки, она, по словам собеседника ИА REGNUM, обусловлена «тотальным недоверием населения».

«Явка оказалась низкой. Я втайне рассчитывал на то, что явка хотя бы подойдёт к 25%, но этого не случилось. На это повлияло, во-первых, тотальное недоверие населения, скепсис, люди просто не хотят идти голосовать, высок уровень недовольства и аполитичности. И второе — это всё-таки дата. Десятки тысяч людей голосовать просто не пошли, они были на дачах. Чем ниже явка, тем выше эффект от мобилизации отдельных групп «привода» и «досрочки». Проголосовал досрочно, по моим данным, каждый восьмой. Победили те кандидаты, которые обладали этими мобилизационными возможностями. Эти кандидаты, на первый взгляд, даже могли не вести активную избирательную кампанию, так скажем, не маячили везде, но тем не менее обеспечили привод, обеспечили мобилизацию».

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По словам общественного деятеля Сергея Кондакова, омичи показали, что им «наплевать на выборы».

«Явка не вышла за рамки моих прогнозов, я предполагал, что она составит 15—20%. Омичам наплевать на выборы. Это результат политической кастрации. Власть действует в рамках «правила силы»: просто выиграть выборы недостаточно, надо показать, что власть сменить невозможно, и неважно, каким способом. И если на президентских выборах в 2018 году явка будет меньше 35%, неизбежна отставка главы региона», — рассуждает Сергей Кондаков.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также 10 сентября в Омской области проходили дополнительные выборы в семи муниципальных районах. Выбирали депутатов советов сельских и городских поселений. Всего был избран 21 депутат. Явка составила 26,43%.