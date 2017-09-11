Как голосует избиратель в региональном центре: выборы в гордумы

Москва, 11 сентября 2017, 13:02 — REGNUM В 10 из 11 регионов выборы в собрания депутатов столичных центров прошли по смешанной избирательной системе (в Черкесске Карачаево-Черкесии — пропорциональная). ИА REGNUM публикует предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы в 11 региональных центрах
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Представительный орган в столичном центре субъекта РФ
Явка,%
|ЕР,%
КПРФ,%
ЛДПР%
СР,%
Другие,%
|Барнаульская городская Дума
|18,96%
49,58%
16,43%
13,01%
12,83%
|«Яблоко» 4,01%; «Патриоты России» 1,27%
|Дума города Владивостока
12,65%
40,15%
22,39%
11,79%
7,79%
|«Российская партия пенсионеров за справедливость» — 7,69%; КПСС — 3,54%; «За женщин России» — 2,43%
|Горно-Алтайский городской совет депутатов
|30,9%
|47,24%
19,18%
11,92%
6,57%
«Родина» 12,01%
|Кировская городская дума
23%
35,89%
12,98%
21,58%
20,02%
«Коммунисты России» 5,4%
|Курское городское собрание
|22,1%
57,3%
15,19%
13,42%
|5,90%
«Зелёные» 3,45%
|Омский городской совет
|21,59%
38,61%
27,79%
11,01%
11,42%
«Коммунисты России» 6,24%
|Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа
|16,33%
48,96%
14,45%,
20,49%
8,85%
|Псковская городская дума
|22,94%
39,71%
21,77%
7,41%
11,32%
|«Яблоко» — 8,53%; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 4,62%; «Родина» — 3,42%
|Тверская городская дума
|18,83%
44,15%
14,07%;
8,01%
9,62%;
|«Родина» — 10,73%; «Яблоко» — 2,81%;"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,93%;5,32% — против всех
|Дума муниципального образования города Черкесска (пропорциональная система)
|на 18:00 67%
63.69%
9.72%
5.07%
1.60%
|«Коммунисты России» 12.84%; «Гражданская платформа» 4.97%; «Родина» 1.48%
|Муниципалитет города Ярославля
|на 18:00 25,89%
48,95%
15,79%
8,95%
7,05%
Яблоко» — 4,1%, Коммунисты России — 2,23%, ПАРНАС — 3,92%, «Патриоты России» — 3,53%, «Родина» — 0,90%