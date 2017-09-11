Как голосует избиратель в региональном центре: выборы в гордумы

Москва, , 13:02 — REGNUM В 10 из 11 регионов выборы в собрания депутатов столичных центров прошли по смешанной избирательной системе (в Черкесске Карачаево-Черкесии — пропорциональная). ИА REGNUM публикует предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы в 11 региональных центрах

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