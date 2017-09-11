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Как голосует избиратель в региональном центре: выборы в гордумы

Политика

Предварительные данные

Как голосует избиратель в региональном центре: выборы в гордумы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 11 сентября 2017, 13:02 — REGNUM  В 10 из 11 регионов выборы в собрания депутатов столичных центров прошли по смешанной избирательной системе (в Черкесске Карачаево-Черкесии — пропорциональная). ИА REGNUM публикует предварительные итоги голосования на выборах депутатов гордумы в 11 региональных центрах

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Представительный орган в столичном центре субъекта РФ

Явка,%

ЕР,%

КПРФ,%

ЛДПР%

СР,%

Другие,%

Барнаульская городская Дума18,96%

49,58%

16,43%

13,01%

12,83%

«Яблоко» 4,01%; «Патриоты России» 1,27%
Дума города Владивостока

12,65%

40,15%

22,39%

11,79%

7,79%

«Российская партия пенсионеров за справедливость» — 7,69%; КПСС — 3,54%; «За женщин России» — 2,43%
Горно-Алтайский городской совет депутатов30,9%47,24%

19,18%

11,92%

6,57%

«Родина» 12,01%

Кировская городская дума

23%

35,89%

12,98%

21,58%

20,02%

«Коммунисты России» 5,4%

Курское городское собрание22,1%

57,3%

15,19%

13,42%

5,90%

«Зелёные» 3,45%

Омский городской совет21,59%

38,61%

27,79%

11,01%

11,42%

«Коммунисты России» 6,24%

Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа16,33%

48,96%

14,45%,

20,49%

8,85%

Псковская городская дума22,94%

39,71%

21,77%

7,41%

11,32%

«Яблоко» — 8,53%; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 4,62%; «Родина» — 3,42%
Тверская городская дума18,83%

44,15%

14,07%;

8,01%

9,62%;

«Родина» — 10,73%; «Яблоко» — 2,81%;"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,93%;5,32% — против всех
Дума муниципального образования города Черкесска (пропорциональная система)на 18:00 67%

63.69%

9.72%

5.07%

1.60%

«Коммунисты России» 12.84%; «Гражданская платформа» 4.97%; «Родина» 1.48%
Муниципалитет города Ярославляна 18:00 25,89%

48,95%

15,79%

8,95%

7,05%

Яблоко» — 4,1%, Коммунисты России — 2,23%, ПАРНАС — 3,92%, «Патриоты России» — 3,53%, «Родина» — 0,90%

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г