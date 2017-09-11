Киев, 11 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. На монумент в Киеве, на котором стоял памятник Ленину, украинские радикалы повесили мемориальную табличку украинские современным националистам, сообщают 11 сентября украинские «Вести».

BaseSat Уничтожение памятника Ленину в Киеве во время Евромайдана

Согласно сообщению, неизвестные установили на постамент большую фигуру в виде украинского трезубца, воткнули два флага — украинский сине-желтый и красно-черный, флаг «Организации украинских националистов» (ОУН). Запись самодельного памятника неизвестные выложили в Youtube, представившись членами радикальной украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Также неизвестные повесили на постамент мемориальную табличку Александру Музычко («Сашко Билый») и Олегу Мужчилю («Лесник»), которые являлись боевиками «Правого сектора» (организация, деятельно которой запрещена в РФ). По данным издания, в официальном ответе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказано, что установка мемориальной таблички и прочих элементов на постаменте не согласовывалось со штабом радикальной организации, в связи с чем подтвердить причастность неизвестных к радикалам невозможно.

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Подобные ответы на запрос издания дали и киевские власти, и руководитель ОУН Николай Коханивский, заявившие, что ничего не знают о постаменте на месте бывшего памятника Ленину.

Напомним, по заявлению директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, все памятники Ленину на Украине в рамках декоммунизации снесены — это 1320 монументов.