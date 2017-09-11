Санкт-Петербург, 11 сентября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Одиннадцатого сентября 2017 года исполняется 140 лет со дня рождения революционера и советского политического деятеля, создателя ВЧК Феликса Дзержинского. В фонде Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге оцифровали и предоставили для пользования в электронном виде материалы, рассказывающие о жизни и деятельности Дзержинского, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе библиотеки.

Пресс-служба Президентской библиотеки Феликс Дзержинский

Среди этих материалов — копии изданий начала XX века, кадры кинохроники, фотографии, видеолекции, а также копии художественных произведений, посвящённых первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

«Фигура Феликса Эдмундовича Дзержинского — знаковая для истории России ХХ века», — считает кандидат исторических наук, сотрудник кафедры новейшей истории России института истории СПбГУ Илья Ратьковский. Ученый стал автором видеолекции «Неизвестный Дзержинский», также доступной на портале Президентской библиотеки.

Помимо хорошо известной деятельности на посту главы ВЧК, Дзержинский оставил след и как хозяйственный руководитель Советской России. На посту председателя Совнархоза РСФСР, он работал над развитием металлургии, тяжёлой промышленности и составлением плана индустриализации.

Документы о деятельности Феликса Дзержинского на различных государственных постах широко представлены в фонде Президентской библиотеки. В их числе — «Переписка с комитетами и комиссарами воинских частей о контрреволюционной деятельности командного состава» 1918 года, «Доклад народного комиссара путей сообщения тов. Дзержинского на конференции Союза железнодорожников 3 декабря 1923 года» и многие другие

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться и с уникальным изданием 1927 года «Ф. Э. Дзержинский. Три последних речи», в которое вошли стенограммы выступлений Дзержинского на посту председателя Всероссийского совета народного хозяйства, состоявшихся незадолго и в день его смерти, 20 июля 1926 года.

«В фонде Президентской библиотеки представлены материалы, которые позволяют своими глазами увидеть Феликса Дзержинского. Это не только многочисленные фотографии из фонда Президентской библиотеки, но и кадры кинохроники, где он показан в окружении своих соратников, видных деятелей революции во время похорон В. И. Ленина, на II Всесоюзном съезде и т. д.», — отметили в пресс-службе библиотеки.

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