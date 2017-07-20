В Брянске предлагают установить памятную доску Феликсу Дзержинскому

Брянск, , 09:52 — REGNUM Установить памятную доску Феликсу Дзержинскому в Фокинском районе Брянска предложили члены пяти ветеранских организаций. Как сообщает пресс-служба горсовета, мемориальная доска должна появиться на доме №1 по улице имени Ф. Э Дзержинского. Приурочить ее открытие планируют к 140-летию с рождения основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Затраты на изготовление и установку доски планируется оплатить за счет членских взносов организаций. На доске планируется выбить следующий текст: «Улица названа в честь Ф.Э. Дзержинского (11. 09. 1877 — 20. 07. 1926), основателя ВЧК, Наркома путей сообщения, Наркома внутренних дел, председателя ВСНХ РСФСР, председателя комиссии по борьбе с детской беспризорностью».

Ветераны уверены, что доска должна появиться на одноименной улице, так как Феликс Дзержинский «внес неоценимый личный вклад в становление органов безопасности, внутренних дел, восстановление транспорта, преодоление послевоенной разрухи и развитие промышленности».

«Вопрос был проработан и одобрен на заседании комиссии по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске. Депутаты Фокинской районной территориальной группы поддержали инициативу ветеранских организаций и решение комиссии по топонимике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Феликсу Дзержинскому предлагают становить в Кирове. Его открытие запланировано на август 2017 года. Монумент должен появиться во дворе городского клуба ветеранов. Его высота составляет 2,65 метра, он изготовлен из облагороженного чугуна. Проект согласован с городскими властями.

Между тем, против установки высказались представители организации жертв политических репрессий «Вятка-плюс» и представители РПЦ. Недовольные установкой памятника жители начали сбор подписей под петицией за ее отмену.

В соседнем Курске тем временем на днях демонтировали старый гипсовый памятник Дзержинскому в одноименно парке. 11 сентября, в день 140-й годовщины со дня рождения Железного Феликса, здесь планируется открыть новый памятник — уже бронзовый.