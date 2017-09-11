Москва, 11 сентября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook ответила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на ее сравнение признания воссоединения Крыма с Россией с тем, чтобы смириться с двумя странами — ФРГ и ГДР, вместо того, чтобы стремиться к их объединению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Захарова отметила, что Меркель удалось «разрешить сложнейшую крымскую дилемму, упомянув полуостров в контексте объединения Германии». Еще несколько лет назад никто представить себе не мог, что решение «крымской дилеммы» может быть упомянуто в таком контексте.

Представитель МИД РФ напомнила, как в 2015 году на Мюнхенской конференции при одном только упоминании главой МИДа Сергеем Лавровым того, что Германия объединилась без референдума, тогда как в Крыму он был, «по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул».

«Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — написала дипломат, назвав слова Меркель «железобетонным аргументом» в пользу исторической справедливости произошедшего в Крыму.

«Так как разделённым не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР», — заключила Захарова.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter также заявил о том, что такое сравнение некорректно. И если уж и сравнивать с объединением Германии, так это «воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения».

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Кроме того, Пушков также посоветовал Меркель не забывать о той роли, которую Москва сыграла в процессе образования единой Германии, — ведь немецкий народ своим единством обязан далеко не Киеву.

При этом в самой Германии все чаще звучат голоса в пользу признания Крыма российским и отмены политики санкций в отношении России. Так, глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что вопрос о Крыме надо «забыть» и начать развивать отношения с Москвой.

На это Меркель напомнила о поглощении Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германия. «Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом «Германия поделена, тут ничего не изменить», — сказала Меркель.

Сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт также высказалась за политику разрядки по отношению к России, призвав страны ЕС к проведению политики, отвечающей собственным интересам, а не интересам Вашингтона.

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Напомним, Меркель в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine заявила, что любые призывы к признанию «аннексии» Крыма Россией — это всё равно что во время существования ГДР и ФРГ пытаться оставить все как есть вместо того, чтобы стремиться к объединению. При этом Меркель явно имела в виду, что в её сравнении Украина — это ФРГ, а Крым — это ГДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.