Москва, 10 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов не считает прошедшие в Москве муниципальные выборы полностью легитимными. Он убежден в том, что они не отражают мнения москвичей. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя закончившееся голосование на выборах муниципальных депутатов Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка в Москве

«Москвичей не проинформировали, на выборы никто не пришел, беспрецедентно низкая явка. Такого вообще никогда не было. Такие выборы не отражают мнения москвичей. Избранные депутаты не могут считаться представителями москвичей в муниципальных собраниях. И в этом, конечно, большая вина мэрии Москвы, которая избрала тактику на замалчивание, устроила информационную блокаду, а в результате мы получили крайне низкую явку», — заявил блогер.

Кроме того, Варламова восхитила сметливость московских властей, которые смогли найти прорехи в законодательстве и переключить граждан на празднование дня города. Что при огромных медийных ресурсах, сосредоточенных в руках городских властей, не представляло особого труда. Но столичный градоначальник забывает, что он должен работать в интересах москвичей, а не в интересах партии.

«И когда мэр Москвы забывает, что его выбрали москвичи, и он представляет интересы москвичей, а выборы муниципальных депутатов — это чисто городская тема, это не столько политика, сколько хозяйственная тема. И представляя интересы москвичей, мэрия должна была провести нормальные выборы в муниципальные советы, объяснить, что это такое, зачем это нужно, пригласить москвичей, как это мэр делал всегда. А в этот раз получилось так, что они замолчали выборы в своих политических интересах», — отметил Варламов.

В заключение блогер призвал столичного градоначальника определиться с тем, «на каких стульях» тот сидит. Либо мэр служит интересам горожан, его избравшим, либо обслуживает интересы своей партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования в 16 регионах выбирали губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов, в 11 — депутатов гордум региональных центров. Итоги голосования на 18 часов показывают: чем ниже статус выборов и чем дальше от Москвы, тем меньше явка.

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