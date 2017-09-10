Явку на московские выборы назвали беспрецедентно низкой
Москва, 10 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов не считает прошедшие в Москве муниципальные выборы полностью легитимными. Он убежден в том, что они не отражают мнения москвичей. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя закончившееся голосование на выборах муниципальных депутатов Москвы.
«Москвичей не проинформировали, на выборы никто не пришел, беспрецедентно низкая явка. Такого вообще никогда не было. Такие выборы не отражают мнения москвичей. Избранные депутаты не могут считаться представителями москвичей в муниципальных собраниях. И в этом, конечно, большая вина мэрии Москвы, которая избрала тактику на замалчивание, устроила информационную блокаду, а в результате мы получили крайне низкую явку», — заявил блогер.
Кроме того, Варламова восхитила сметливость московских властей, которые смогли найти прорехи в законодательстве и переключить граждан на празднование дня города. Что при огромных медийных ресурсах, сосредоточенных в руках городских властей, не представляло особого труда. Но столичный градоначальник забывает, что он должен работать в интересах москвичей, а не в интересах партии.
«И когда мэр Москвы забывает, что его выбрали москвичи, и он представляет интересы москвичей, а выборы муниципальных депутатов — это чисто городская тема, это не столько политика, сколько хозяйственная тема. И представляя интересы москвичей, мэрия должна была провести нормальные выборы в муниципальные советы, объяснить, что это такое, зачем это нужно, пригласить москвичей, как это мэр делал всегда. А в этот раз получилось так, что они замолчали выборы в своих политических интересах», — отметил Варламов.
В заключение блогер призвал столичного градоначальника определиться с тем, «на каких стульях» тот сидит. Либо мэр служит интересам горожан, его избравшим, либо обслуживает интересы своей партии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования в 16 регионах выбирали губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов, в 11 — депутатов гордум региональных центров. Итоги голосования на 18 часов показывают: чем ниже статус выборов и чем дальше от Москвы, тем меньше явка.
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