Москва, 9 сентября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. В Москве прошла пресс-конференция представителей Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», посвященная работе ситуационного центра наблюдения за выборами в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017» на площадке московского коворкинга DI Telegraph.

Kremlin.ru На выборах

По сообщениям СМИ, планируется, что площадку онлайн-марафона посетят российские политики Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, эксперты, политологи, а также заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.

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В пресс-конференции приняли участие руководитель проекта «Россия выбирает» Елена Бабченкова, руководитель исполнительного комитета движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев и депутат парламента Швеции Павел Гамов.

«Мы делаем акцент не на фиксировании нарушений, а на том, чтобы предотвратить их. Главное — проведение честных выборов, к которым будет доверие со стороны общества, — рассказал журналистам Роман Коломойцев, — Самое главное — проведение честных выборов, к которым будет доверие со стороны общества».

Вниманием специалистов Ассоциации наблюдателей непосредственно будет охвачено порядка 20 тыс избирательных участков. Также запланирован формат мониторинга участков в режиме видеомоста. Вся информация будет стекаться в ситуационный центр Ассоциации наблюдателей на площадке DI Telegraph.

«Работая в ситуационном центре, мы также сможем подключиться к любому участку, где есть видеокамера. Если там будет информация о нарушении, мы сможем в режиме реального времени вывести видеокартинку с участка», — отметил Роман Коломойцев.

«Мы будем вести общественное наблюдение в 17 регионах как за ходом голосования, так и за процессом подсчета голосов. Наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия до получения итогового протокола», — рассказала журналистам руководитель проекта «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Планируется, что по итогам работы ситуационного центра около 3 часов ночи 11 сентября специалисты «Национального общественного мониторинга» проведут пресс-конференцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования на избирательных участках в регионах будут также работать международные эксперты, изучающие законодательную систему России. Среди них — представители Бельгии, Италии, Франции, Болгарии, Южной Кореи и других стран.

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Напомним, в Единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В ходе выборов избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 выборов местного уровня.