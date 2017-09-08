Астана, 8 сентября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Казахстане реальный объем неработающих кредитов составляет 25% от общего ссудного портфеля. Такую оценку сегодня, 8 сентября, озвучил директор департамента надзора за банками Национального банка Казахстана Олжас Кизатов.

ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

«На 1 июля уровень NPL (проблемных займов — ИА REGNUM ) достиг 10,7% от ссудного портфеля, в начале года эта цифра составляла 6,7%. Но, по нашим оценкам, реальный объем с учетом реструктурированных займов составляет 25% от общего ссудного портфеля банков. Очевидно, что, если четверть кредитного портфеля составляют неработающие займы, это оказывает большое давление на капитал банков, требует дополнительных провизий и вливаний от акционеров банков. А также снижает возможность кредитования. Для решения этих проблем главой государства было поручено разработать программу, которая бы позволила оздоровить банковский сектор», — сказал он в интервью изданию «Капитал».

Программа включает в себя три направления: поддержка АО «Казкоммерцбанк», поддержка крупных социально значимых банков, капитал которых составляет свыше 45 млрд тенге (7,63 млрд рублей), и совершенствование текущего надзорного процесса, что заключается в переходе от формализованного к риск-ориентированному надзору.

Первое направление уже реализовано — АО «Народный банк» теперь является новым крупным акционером АО «Казкоммерцбанк». По словам Олжаса Кизатова, у Национального банка Казахстана сейчас «очень позитивные ожидания относительно того, что «Казком» в среднесрочной перспективе станет устойчивым игроком». Он объяснил, что вхождение крупного инвестора в данном случае является наиболее оптимальным решением. Рассматривался и другой вариант — вхождение государства, однако он обошелся бы государству гораздо дороже.

«Стоит понимать, что при национализации «Казкома», у которого 4,5 трлн тенге (0,76 трлн рублей) обязательств перед государственным и квазигосударственным секторами, расходы государства были бы значительно выше», — поясняет директор департамента надзора за банками.

Известно, что одним из условий приобретения было требование со стороны АО «Народный банк» по отчуждению долга АО «БТА Банк», который находился в портфеле «Казкоммерцбанка». Для списания этого долга потребовалось 2,4 трлн тенге (примерно 406,78 млрд рублей), после чего все токсичные активы «БТА» были переданы в Фонд проблемных кредитов, который, в свою очередь, был передан правительству Казахстана. По информации Олжаса Кизатова, эти средства были предоставлены на возвратной основе.

«Активы БТА — это недвижимость, бизнес-центры в Алма-Ате и Астане, земельные участки в Алма-Ате и Алма-атинской области, которые требуют времени и инвестиций для продажи или введения в экономическую деятельность. Это, кстати, и стало одной из причин передачи Фонда проблемных кредитов правительству, поскольку оно имеет больше возможностей через местные исполнительные органы быстро вовлечь эти активы в экономический оборот, а значит — обеспечить их возвратность. Да, это не произойдет в короткие сроки, но кризис, как известно, не вечен, и, надеемся, на этапе роста экономики удастся реализовать эти объекты и вернуть деньги… Не стоит ожидать, что эти средства вернутся в краткосрочный период. Полагаю, что надо ориентироваться на горизонт возврата средств в средне‑ и долгосрочной перспективах», — объяснил директор департамента надзора за банками.

Что касается суммы сделки, то, как уже сообщало ИА REGNUM, крупный акционер АО «Казкоммерцбанк» Кенес Ракишев получил за свой пакт акций 1 тенге (0,18 руб.) и такую же сумму получил АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

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Эта информация неоднозначно была воспринята в Казахстане, однако, по утверждению Олжаса Кизатова, цена сделки вполне обоснована.

«Если исходить чисто экономически, то до вхождения «Халыка» (АО «Народный банк») в «ККБ» у последнего был отрицательный капитал. Когда это происходит, доля акционеров размывается до нуля. В этих условиях покупка акций банка за эту сумму является обоснованной», — говорит он.

Второе направление программы по оздоровлению банковского сектора Национальный банк анонсировал еще в начале второй декады июля.

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«Деньги выделяются на возвратной основе. Каким образом будет осуществляться выделение средств? Нацбанк капитализирует создаваемый Казахстанский фонд устойчивости, который купит субординированные облигации банков, а банки второго уровня приобретут ноты Нацбанка. Скажем так, произойдет обмен нот Нацбанка на субординированные облигации банков. Срок субординированных облигаций — 15 лет, ставка составит 4%. По истечении определенного времени, сейчас решается 6 или 9 месяцев, банки смогут продавать ноты Нацбанка и за счет этих средств нарастить кредитный портфель. Доход, получаемый банками от участия в программе, составит порядка 30−40% от их убытков, который банки сразу направят на формирование провизий и решение текущих проблем», — более детально рассказал о данном направлении Олжас Кизатов.

По его сведениям, необходимым требованиям соответствуют 15 казахстанских банков, но деталей он не может раскрыть.

«Мы направили в Ассоциацию финансистов критерии и требования по этой программе, полагаю, уже к концу сентября у нас будет понимание, кто из банков готов принять участие», — говорит он.

Другим, мелким и средним, банкам в скором времени придется либо самим заниматься докапитализацией, либо объединяться друг с другом, так как есть требования по переходу на стандарты Базель 3, МСФО 9, что потребует дополнительных средств от акционеров банков.

Что касается третьего направления, то тут, по словам экономиста, речь в основном идет об усилении ответственности аудиторов.

«В части усиления ответственности аудиторов готовится законопроект, который в декабре будет внесен в парламент. Там учитывается переход к риск-ориентированной модели, а также усиление ответственности аудиторов и оценщиков. Здесь планируется ужесточение квалификационных требований к аудиторам и оценщикам. Мы также хотим, чтобы у нас было законодательное право истребовать от аудиторов причины расхождения между данными аудиторского отчета и нашими данными с применением соответствующих надзорных мер вплоть до приостановления либо отзыва лицензии на деятельность на рынке. Но пока о возможности реализации таких мер речь не идет», — полагает Олжас Кизатов.

Он поясняет, что в законопроекте речь пока идет только об ужесточении требований к квалификации аудиторов и повышении их ответственности за отчетности.

«Понятно, что аудиторы работают в соответствии с требованиями МСФО, но у них имеется слишком большое поле для суждений. Думаю, большого поля для суждений при оценке кредитного риска банков не должно быть… Не должны так кардинально расходиться данные финотчетов аудиторов и данные, которые имеются у Нацбанка. Еще одним аргументом, звучавшим от аудиторов, является то, что банки предоставляют им ограниченную информацию, и на ее основании делать объективную оценку очень сложно. Но когда компания проводит аудит в банке в течение нескольких лет, то говорить о том, что она не знает реальную ситуацию, наверное, неправильно. Еще раз повторюсь, что речь об отзыве лицензии не идет, поскольку мы с Big4 (крупнейшие компании, оказывающие аудиторские и консалтинговые услуги) тесно работаем и по другим направлениям, просто здесь есть определенные недостатки, которые аудиторы сами поняли и готовы устранить», — сказал директор департамента надзора за банками.

Напомним, в 2014 году АО «Казкоммерцбанк» и его главный акционер Кенес Ракишев приобрели по 46,5% акций АО «БТА Банк». Еще 4,26% капитала АО «БТА Банк» были переданы АО «Самрук-Казына» Казкоммерцбанку по договору доверительного управления, что увеличило долю Казкоммерцбанка до 50%. БТА на тот момент уже был ослаблен как незаконным выводом средств со стороны его экс-председателя правления Мухтара Аблязова, так и действиями спасательной команды АО «Самрук-Казына».