Москва, 8 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В августе 2017 года повседневные расходы жителей России сократились на 0,6% относительно июля, но в годовом исчислении выросли на 9,7%. Таковы данные, представленные исследовательским холдингом «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Расходы

Снижение расходов граждан было фактически компенсировано официальной дефляцией, рассчитанной Росстатом в размере 0,5%. Таким образом, реальное снижение за месяц составило всего 0,1%.

При этом в годовом выражении общие повседневные расходы граждан РФ выросли в августе на 9,7%. Это почти в три раза превосходит накопленную за период инфляцию в 3,3%, рассчитанную Росстатом.

В августе относительно июля жители различных регионов России показали разнонаправленную динамику в своих повседневных расходах.

Так, жители Центрального ФО (-4,7%), Южного ФО (-3,4%) и Уральского ФО (-2,4%) сократили свои расходы относительно предыдущего месяца.

Между тем потребители Северо-Западного ФО (+2,5%), Приволжского (+1,8%) и Сибирского ФО (+4%), наоборот, свои повседневные траты нарастили.

В августе в двух столицах отмечена отрицательная динамика по объему расходов. Так, в Москве сокращение составило — 0,7%, а в Санкт-Петербурге — 3,9%. За год же расходы москвичей выросли на 12,1%, а в в Санкт-Петербурге они не изменились.

При этом в остальных городах-миллионниках России за месяц расходы потребителей выросли на 0,8%, а за год — на 6,5%.

По итогам исследования «Ромир» сделал вывод: «Спад объема общих расходов жителей России в августе является скорее не следствием экономии граждан, а сезонным снижением цен на фрукты и овощи. То есть в связи со значительным удешевлением продуктов нового урожая граждане просто платили за них меньше, а также, возможно, и покупали их меньше, так как ели фрукты и овощи из собственных садов и с огородов».

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel проведена в августе 2017 года и основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года общие повседневные расходы жителей России сократились на — 6,5% относительно марта. То есть с учетом инфляции за месяц расходы граждан фактически сократились на 6,8%, а в разрезе года — на 9%. Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы граждан оказались самыми низкими за последние пять лет.

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