Москва, 7 сентября, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Жители Нагорного района Москвы обвинили свою территориальную избирательную комиссию (ТИК) в препятствовании реализации их конституционных прав и отказе в досрочном голосовании. Так, 31 августа 2017 года в ТИК Нагорного района обратились местные жители, желающие досрочно проголосовать, однако в комиссии потребовали представить доказательства того, что 10 сентября они не смогут прийти на избирательные участки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил районный активист Алексей Конев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Началось досрочное голосование. Проходит оно следующим образом, человек пишет заявление, в котором указывает причину, по которой он желает досрочно проголосовать, например, потому что уезжает в отпуск или командировку. После чего дежурные члены ТИК должны это заявление рассмотреть, и, если причина указана уважительная, гражданину выдают бланк, и он тут же голосует. В случае, когда причину признают неуважительной, то члены избирательной комиссии должны в течение суток собраться, рассмотреть заявление и принять по нему решение. При этом по закону в ТИК не имеют права требовать от гражданина подтверждения указанной в его заявлении причины досрочного голосования», — объяснил активист.

Однако, по словам Конева, в ТИК Нагорного района избирателям отказали. Причем отказали как тем, кто не смог документально подтвердить своё отсутствие в день голосования по месту регистрации, так и тем, у кого были соответствующие бумаги, железнодорожные билеты, направления на госпитализацию. При этом, подчеркивает активист, днём ранее другие граждане, несмотря на то, что они не предоставляли никаких подтверждающих документов, возможность досрочно проголосовать получили.

Еще одна претензия, которую выдвигают общественники, касается сроков рассмотрения заявлений граждан о досрочном голосовании. Как утверждает Конев, в избирательной комиссии отказались рассматривать обращения в положенные по закону сутки с момента получения — членам ТИК Нагорного района на это требуется 3 суток. В подобных действиях активист увидел попытку помешать свободному волеизъявлению жителей района.

Добавим, что ситуация, сложившаяся в Нагорном районе столицы, совершенно типична для избирательной компании 2017 года. В ТИКах свое нежелание выдавать бюллетени для голосования гражданам, у которых нет подтверждающих документов, объясняют поступившим якобы из Мосгоризбиркома указанием пресекать возможные фальсификации.

Так, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор движения «Голос» по Москве, член Совета движения наблюдателей Сонар Дмитрий Нестеров, заявил, что по данным, собранным наблюдательским сообществом Москвы и экспертами «Голоса», абсолютное большинство ТИК на муниципальных выборах в Москве в той или иной мере ограничивают допуск избирателей к досрочному голосованию.

Виды ограничений тем не менее варьируются — в разных ТИК они носят разный характер. Где-то досрочное голосование фактически срывается, как в Южном Бутово, где несколько дней не могут починить якобы сломанную печать, или как в Соколиной Горе, где избирателям говорят, что еще нет бюллетеней. Где-то с избирателей требуют документы, подтверждающие уважительность причин невозможности проголосовать 10 сентября, а если избиратель не сдается и приносит документы, то всё равно отказывают. Где-то документы спрашивают, но в любом случае берут сутки на «решение комиссии». Дают проголосовать только самым настойчивым или скандальным (вплоть до вызова полиции). Где-то относятся более-менее лояльно, дают голосовать в случае упоминания уважительной причины, а в случае сомнений просят предоставить подтверждающие документы или берут день для решения комиссии, отказывая лишь изредка. Впрочем, после очередного «разъяснения» председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова позиции многих комиссий ужесточились.

«Смещенная в сторону искусственной минимизации «досрочки» ситуация объясняется технологическими установками, публично оформляемыми в Москве через витиеватые рекомендации Горбунова. Мы пока не видим явной корреляции степени сушки «досрочки» с присутствие в данном районе сильной группы независимых или оппозиционных кандидатов. Зато достоверно видим, что идут голосовать обычные граждане. Часто приходят голосовать сторонники независимых кандидатов по причине отпусков, командировок или работы в комиссиях в день голосования. Или пенсионеры — в связи с планами на выходные», — подчеркнул эксперт.

В целом, по словам Нестерова, кроме известного случая в Южнопортовом районе в первый день досрочного голосования (пресеченного в итоге самой комиссией), нагона социально-зависимого электората на участки досрочного голосования не наблюдается. Противоположная крайность, когда досрочное голосование используют технологи административных кандидатов для заблаговременного набора голосов через массовое подконтрольное досрочное голосование, выглядит гораздо хуже.

«Однако это не оправдывает волевого незаконного лишения части граждан активного избирательного права при досрочном голосовании. Болезненная реакция общества на большое досрочное голосование является следствием одной из глубоких болезней нашей избирательной (да и не только) системы — неограниченного применения административного ресурса в интересах правящей политической группы. Борьба с административным подконтрольным голосованием должна вестись через оздоровление избирательной системы и сопутствующих институтов, делающих невозможным голосование по принуждению и административную мобилизацию, а не через административные же методы по искусственной сушке досрочного голосования», — заключил Нестеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накал предвыборной борьбы за депутатские мандаты в Москве оказался настолько высок, что в дело пошли кулаки. Особенно в физических расправах преуспели кандидаты от партии власти.

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