«Единая Россия» пробивает дорогу к депутатским мандатам кулаками

Москва, , 13:18 — REGNUM Представители партии «Единая Россия» в районе «Лефортово» не только не соблюдают российское законодательство о выборах, активно используя административный ресурс и служебное положение, но пошли гораздо дальше и начали применять физическое насилие к политическим конкурентам, утверждает муниципальный депутат района Александра Андреева. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM.

«Степень неадекватности депутатов от «Единой России» в Лефортово растет в геометрической прогрессии. Раньше распускал руки только депутат Сурков. Госпожа Фошина, конечно, никогда не отличалась разумным поведением, но до рукоприкладства она до сих пор не доходила. Еще толком не начавшись, муниципальная избирательная кампания в Лефортово приобретает ярко выраженный криминальный оттенок», — отметила Андреева.

По словам депутата, суть разгоревшегося конфликта заключается в том, что представителям власти категорически запрещено использовать для агитации служебное положение. В данном случае агитационное мероприятие проходило в помещении совета ветеранов. Это помещение города Москвы, людей туда приглашали с использованием административного ресурса. Находились там, в основном социальные работники, то есть их туда направили из отделов соцзащиты, возможно даже, что находились они там, в рабочее время. В любом случае большая часть из присутствующих ветеранами небыли. Это было такое установочно агитационное мероприятие для социальных работников. Надежда Фошина собрала соцработников для того чтобы рассказать им про «Единую Россию», для того, чтобы они потом расставили правильные акценты в беседах со своими подопечными.

Получается так, что они использовали собственное служебное положение, потому что госпожа Фошина, которая на меня накинулась, является председателем данного Совета ветеранов. То есть она использовала подведомственное ей помещение, явно не для тех целей, которым оно призвано служить, для агитации за себя и своих однопартийцев, продолжает Андреева. А кроме того используется служебное положение и другого кандидата от той же партии, поскольку госпожа Котомина руководитель центра социального обслуживания, так же идет на выборы от Единой России, и они принуждают сотрудников посещать подобные семинары, а затем агитировать своих подопечных.

Но это случай не единичный, отмечает оппозиционный депутат. Этим летом единороссы Лефортово уже не раз были замечены в использовании административного ресурса для агитации на муниципальных выборах. Были зафиксированы их встречи с жителями в школах, в центре социального обслуживания. Эти встречи проводились на деньги налогоплательщиков, людей, на них заманивали как на неполитические мероприятия родительские собрания, встречи с «общественным советом» и тому подобным мероприятиям.

В заключение депутат отметила, что оппоненты понимают, что совершают противоправные деяния, и именно этим была вызвана агрессия со стороны председателя совета ветеранов Надежды Фошиной: «между тем, криком Фошина не ограничилась. Она набросилась на меня с кулаками, стала выпихивать из помещения и бить дверью, в проеме которой я стояла. Временами она пыталась выбить у меня из рук телефон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты уже предрекали Москве непростую избирательную кампанию. В частности глава «АПЭК» Дмитрий Орлов, который указывал на то, что в целом городским властям в проведении выборов и координации «не позавидуешь. По его мнению, это будет достаточно напряжённая и жёсткая кампания, в ходе которой необходимо наладить диалог с проблемными группами, чтобы они не превращались в протестные группы и затем не консолидировались в протестное движение.

Подробности читайте здесь: Московские выборы — 2017: «Будет напряжённая и жёсткая кампания»