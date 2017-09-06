Москва, 6 сентября, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Россия и Япония обсуждают возможность совместного строительства автомобильно-железнодорожного перехода, который соединит Хоккайдо и южную часть Сахалинской области. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе третьего Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Kremlin.ru Игорь Шувалов и Владимир Путин

По словам вице-премьера, Россия уже готова начать свою часть работы — довести железную дорогу до тихоокеанского побережья и построить переход от материка до Сахалина.

Такое предложение от правительства РФ поступило в связи с политикой налаживания двусторонних отношений России и Японии. В конце 2016 года в страну посетил президент РФ Владимир Путин, Россия и Япония договорились о совместной экономической деятельности на Курильских островах. В частности, речь шла о рыболовстве, туризме, здравоохранении и экологии. О транспортном соединении двух стран речи не шло. Однако, по словам Игоря Шувалова, такой проект будет выгоден обеим странам.

«Это даст дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой», — считает Шувалов.

Между тем, мнение первого вице-премьера разделяют далеко не все депутаты и эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM. Пока одни считают такой проект отличным вариантом для привлечения иностранных инвестиций, другие указывают на его несвоевременность и даже опасность.

Дополнительные инвестиции и японская выгода

Строительство перехода между Хоккайдо и Сахалином поможет развитию Дальнего Востока, уверен глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Я поддерживаю такую идею, потому что Дальнему Востоку нужны инвестиции, Дальний Восток должен быть привлекательным», — заявил Жигарев.

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Совместное строительство перехода будет в интересах Японии — с помощью развития инфраструктуры страна сможет обеспечить свое участие в экономике Сахалина, уверен Жигарев.

С такой точкой зрения согласен и зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

«Для Японии этот проект может быть даже более важным, так как позволит снижать затраты на транспортировку, а значит, импортные товары, прежде всего сырьевые, будут дешевле. Но и перспективы для развития территорий в этом случае будут прекрасными», — считает Люшин.

По его словам, проект постройки моста статусный и имеет огромный потенциал, но говорить о его реализации пока рано, так как пока что Япония еще даже не согласилась на совместную стройку. Кроме того, сегодня также непонятно, насколько затратной будет такая стройка.

Может, лучше порт?

Как отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, строительство российско-японского моста не потребует больших затрат из бюджета, так как при его строительстве будут использованы современные технологии.

Между тем, как напоминает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов («Справедливая Россия»), строительство любого моста — это затратное и недешевое мероприятия, к которому стоит прибегать только в случае невозможности других способов для коммуникации и взаимодействия.

«Если сравнивать транспортные артерии, то морские перевозки в серьезных объемах считаются наиболее выгодными. Строительство моста — дело дорогое, поэтому его обычно возводят, когда других вариантов нет», — считает Нилов.

По его словам, вполне возможно, что гораздо выгоднее и целесообразнее построить качественный, современный порт, вместо того, чтобы оплачивать строительство нового перехода.

«Надо сравнить, что даст вложение колоссальных средств в строительство автомобильно-железнодорожного моста и как это сопоставимо с альтернативным строительством мощнейшего и современного порта. Только после сравнения вложений и доходов можно принимать решение», — уверен Нилов.

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Подождать 20—30 лет

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия») уверен, что строительство моста Хоккайдо-Сахалин как минимум несвоевременно. По его подсчетам, таким проектом можно заняться через 20—30 лет, когда Россия решит проблемы транспортного сообщения внутри страны и разовьет свой экономический потенциал.

«У нас есть более важные проекты. Наша инфраструктура во многих городах находится в плачевном состоянии: много населенных пунктов, к которым вообще отсутствуют дороги с твердым покрытием», — считает Гартунг.

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По его словам, постройка перехода в любом случае не получится дешевой, а если в бюджете страны есть средства на его строительство, то стоит пересмотреть приоритеты и профинансировать другие, более насущные вопросы внутри страны. Например, наладить транспортное сообщение между городами в целом.

«Одно дело, когда соединяется одна часть РФ с другой, как в Крыму, — это оправданно. Но соединять с Японией отрезанный от РФ остров Сахалин, у которого нет авто‑ и железнодорожного сообщения с материковой частью — это странно», — заявил Гартунг.

Никакой выгоды, только опасность

Согласен с Гартунгом и его коллега в Госдуме, зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Если Крымский мост был политически и экономически оправдан, то это совершенно неоправданная идея. Вместо того, чтобы заниматься мегапроектами, лучше бы подумали о том, как помочь реальному сектору экономики», — заключил депутат.

Он сомневается, что строительство моста сможет как-либо помочь экономическому развитию региона. Кроме того, по его словам, Япония сегодня не стремится вкладывать серьезные средства в Сахалин.

Более того, уверен Емельянов, проект российско-японского моста просто опасен с политической точки зрения.

«В силу конфликта вокруг Курильских островов, и по Сахалину тоже не всё до конца понятно — мы помним, что ещё 70 лет [назад] половина Сахалина была частью Японии. С геополитической и военной точки зрения это отнюдь не безопасная затея», — пояснил Емельянов.

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По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15—16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Японии Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В 2017 году состоялось два раунда консультаций по этому вопросу на уровне заместителей глав МИД двух стран.

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