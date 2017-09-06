Южно-Сахалинск, 6 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Заболеваемость педикулезом на Сахалине превысила среднероссийские показатели. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2017 года зафиксировано 404 случая заболевания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gilles San Martin Вошь

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Педикулез, в просторечии «вшивость», считается социальным заболеванием. Вспышки педикулеза чаще всего происходят в период войн и социальных катаклизмов, гуманитарных катастроф, когда население лишено возможности регулярно мыться и хорошо питаться. В мирное время вспышки заболевания характерны для бедных регионов с крайне низким уровнем жизни населения.

Сахалинский Роспотребнадзор отмечает, что ситуация по заболеваемости педикулезом в островном регионе продолжает оставаться напряженной. Даже не смотря на то, что в последние три года ее удалось снизить на 38,9%, показатели продолжают превышать среднероссийские на 14%.

За 7 месяцев 2017 года в области зафиксировано 404 случая заболевания. Это на 7,7% выше уровня прошлого, 2016 года и на 17,4% выше среднероссийского показателя.

Преимущественно педикулезом на Сахалине болеют дети — 392 случая из 404. Заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет превысила уровень 2016 года на 22,4%.

У детей дошкольного возраста, от 3 до 6 лет выявлено 70 случаев педикулеза, 65 из них посещают детские дошкольные учреждения.

В августе на Сахалине было зафиксирована вспышка стригущего лишая — болели преимущественно дети, игравшие с бездомными кошками.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах среднедушевой доход населения растет, но вместе с ним растет и социальная пропасть. 47% всех денежных доходов сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут бедно. 17 000 семей настолько бедны, что не могут позволить себе даже нормальное питание. Один раз в три месяца правительство области предоставляет таким семьям с детьми бесплатный продуктовый набор — крупы, консервы, растительное масло, сахар и чай. Ежегодно Сахалинская область тратит на выплату всевозможных пособий свыше 11 млрд рублей.