Донецк, 5 сентября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко заявил о необходимости обсуждать инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина о введении миротворцев в Донбасс. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил сотрудник администрации главы ДНР.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

«Народ Донбасса как никто другой заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные. Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать», — отметил руководитель республики.

Захарченко подчеркнул, что прежде чем заводить разговор о миротворцах, необходимо, чтобы Киев выполнил хотя бы ту часть Минских соглашений, которая касается безопасности. То есть — прекратил обстрелы и отвел тяжелую технику на положенное расстояние.

«В любом случае, мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны», — резюмировал глава республики.

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В свою очередь, полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, председатель Народного совета Денис Пушилин заявил, что размещение миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе будет целесообразным для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ. Однако это возможно только после разведения сил и средств и прекращения огня.

«После разведения сил и средств, согласно рамочному решению для реализации полноценного прекращения огня, целесообразно для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ усилить их миротворцами ООН», — считает он.

Пушилин подчеркнул, что речь идет только о линии соприкосновения между сторонами конфликта.

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«Мандат должен быть согласован с нами в рамках Контактной группы. Следует напомнить, что ситуация с разведением крайне сложная — даже на трех пилотных участках не удалось в полном объеме реализовать договоренности», — резюмировал полпред.