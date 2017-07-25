Пушилин: ОБСЕ однобоко освещает события в Донбассе в пользу Украины

Донецк, , 14:36 — REGNUM В Донецкой народной республике крайне недовольны работой Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, поэтому руководство ДНР рассматривает возможность обращения к руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно фактов некорректного осуществления мониторинга и освещения ситуации в Донбассе представителями СММ ОБСЕ.

Об этом 24 июля в интервью корреспонденту официального сайта ДНР сообщил постоянный полномочный представитель Республики в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин.

«Действия СММ ОБСЕ в последнее время становятся типичными, и для нас они, конечно же, являются крайне болезненными. Имеет место однобокое освещение событий, в большей степени в пользу Украины, и на прошлой неделе эта «чаша» переполнилась. Ряд высказываний некоторых представителей руководства миссии, которые уполномочены давать здесь брифинги, побудили нас обозначить свою официальную позицию по вопросу пересечения КПП и блокпостов. Мы не ограничивали их движение, но не намерены давать представителям миссии какие-либо привилегии», — рассказал полпред ДНР.

Напомним, что 21 июля в районе поселка Васильевка представители СММ ОБСЕ, в том числе один из руководителей миссии, попали под обстрел со стороны ВСУ. Более того, украинские подразделения предприняли попытку перехватить и увезти на свою территорию беспилотник ОБСЕ. Это нарушение не вызвало должной реакции со стороны представителей миссии.

«В связи с этими событиями было принято решение о повышении мер безопасности, у нас были опасения за жизнь сотрудников СММ из-за возможных провокаций Киева, и только из этих соображений представители миссии не были пропущены в Новоазовск. И практически моментально мы увидели осуждение в наш адрес со стороны СММ ОБСЕ. Это выглядит явно однобоко», — добавил Денис Пушилин.

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Однако СММ является единственной альтернативой ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН, чего активно добивается украинская сторона.

«Если бы была достойная альтернатива, мы задумались бы о целесообразности работы СММ ОБСЕ на нашей территории. Но, учитывая желание наших оппонентов заменить СММ на миротворцев ООН, должны очень взвешенно подойти к этому вопросу», — считает полпред Республики.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уже на протяжении длительного времени пытается добиться появления в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН, однако пока его попытки безуспешны.