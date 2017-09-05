Москва, 5 сентября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В России зафиксирован новый всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа. Количество новых случаев заражения в 2015—2016 гг. увеличилось на треть. В год выявления умирает 4% пациентов с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила ведущий специалист Республиканской клинической инфекционной больницы (Усть-Ижора) профессор Лариса Афонина, передает Медвестник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По ее словам, показатели зараженности превысили отмеченные во время предыдущего пика, в конце 1990-х — начале 2000-х годов. «В 2015—2016 гг. Россия побила все рекорды, такого уровня зараженности ВИЧ в стране не было никогда», — отметила она.

Примерно половина пациентов заражена половым путем, а также высока доля потребителей инъекционных наркотиков.

Эпидемия повзрослела, среди носителей ВИЧ резко увеличилась доля 30—40-летних. При этом доля более молодых людей заметно уменьшилась.

Наиболее активно эпидемия развивается в Сибири и на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Число зараженных составляет около 400 человек на 100 тысяч обследованных при доле обследованных 16%.

Между тем, по словам Афониной, наблюдаемые в России тенденции не совпадают с общемировыми. В мире отмечаются положительные тренды: отсутствует прирост новых случаев и снижается число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

При этом, отметила она, уровень обследованности в России является самым высоким в Европе — более 200 человек на тысячу жителей, то есть обследован каждый пятый житель России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России весной 2017 года увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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