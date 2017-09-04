Орел, 4 сентября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. 136 млн рублей похищено из бюджета при строительстве многопрофильного медицинского центра в Орле, который стал самым известным орловским долгостроем и заслужил название «титаник». В хищении обвиняется директор компании — подрядчика строительства ООО «АСК инжиниринг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Как сообщил 3 сентября «Вечерний Орёл», цифры правоохранительных органов в администрации Орловской области начальник УЭБиПК регионального УМВД привел Фёдор Козин.

По данным издания, ООО «АСК инжиниринг» зарегистрировано в 2007 году в Москве, а его учредителями являются АО «АИЖК Орловской области» (22,56% в доле ООО) и физлица. Гендиректор с момента участия компании в строительстве медицинского центра в Орле сменился.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года на координационном совещании правоохранительных органов Орловской области Фёдор Козин заявил о том, что только по предварительным данным, сумма хищений на «юбилейных» объектах Орла составила около миллиарда рублей.

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Строительства многопрофильного медицинского центра, который местные СМИ прозвали «Титаником», в Орле началось в 2008 году, ещё при губернаторе Егоре Строеве. По данным на начало этого года, строительство объекта, который планировалось всё же завершить к юбилею города в 2016 году, уже обошлось бюджету в сумму около четырех миллиардов рублей. Впрочем, нынешний губернатор Вадим Потомский убедительно попросил журналистов не называть медцентр «Титаником».

В ноябре 2015 года прокуратура выяснила, что при строительстве центра было похищено около 300 млн рублей. А в январе 2016 по поручению губернатора были проведены новые проверки, которые показали: отделочные работы в центре проведены с нарушениями. В результате было принято решение демонтировать отделку. В феврале этого года произошел новый скандал: выяснилось, что рабочие, задействованные в работах по строительству центра, в течение нескольких месяцев не получали зарплату.

Отметим, что на завершение строительства объекта в начале этого года из федерального бюджета было выделено 200 млн рублей. Общий объем средств, которые потратят в этом году на строительство, заявлялся в сумме 350 млн рублей.

Кстати, отмечает «Вечерний Орёл», в состав учредителей ООО «АСК инжиниринг» ранее входил и ныне бывший гендиректор АО «АИЖК Орловской области», который в настоящее время находится под следствием в рамках другого многомиллионного уголовного дела.

Добавим, что в августе Орловская областная клиническая больница направила в арбитражный суд иск к ООО «Стройбюро» о взыскании штрафа в размере 2,2 млн рублей — за нарушение сроков строительства многопрофильного медцентра. Суд иск отклонил, а центр пока так и остается долгостроем.