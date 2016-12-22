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На «юбилейных» объектах Орла похищен миллиард рублей — УМВД

Происшествия
Цифра приблизительная и, судя по всему, не окончательная

Орел, 22 Декабря 2016, 17:38 — REGNUM  Объем хищений при строительстве объектов в рамках подготовки к юбилею Орла, который отмечался в августе этого года, пока оценивается в один миллиард рублей. Об этом 21 декабря на координационном совещании правоохранительных органов Орловской области заявил начальник Управления по экономической безопасности и противодействий коррупции регионального УМВД Федор Козин.

В частности, сообщил Козин, в настоящее время расследуются уголовные дела о хищении около 700 млн рублей при строительстве Многопрофильного медцентра на бульваре Победы, о хищении 30 млн рублей при реконструкции Центрального стадиона, а также двух миллионов рублей при реконструкции Дворца пионеров.

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Как сообщил со ссылкой на Козина «Вечерний Орел», возбуждены дела в отношении руководства ООО «Спецстрой-Монтаж», которое получило подряды на Центральном стадионе и перинатальном центре. Объем хищений на этих объектах оценивается в 20 и 30 млн рублей.

В то же время, завершено расследование громкого уголовного дела по строительству станции обезжелезивания, о хищении 216 млн рублей. Материалы в отношении руководства ООО «Смоленская строительная компания» направлены в суд. В суд передано также дело компании ООО «Стройсервис», которая взяла аванс за строительство дороги на Раздольной, однако работы так и не выполнила.

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Как напоминает ИА REGNUM, подготовка к юбилею фактически стартовала в 2010 году, когда состоялось первое заседание оргкомитета. План мероприятий утвердили в 2011 году. Однако, несмотря на то, что времени и средств на реализацию всех мероприятий, казалось бы, было достаточно, многие из объектов достраивали в авральном режиме.

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