Копенгаген, 2 сентября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Правительство Дании подготовило законопроект, который может помешать строительству газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) по дну Балтийского моря. Об этом сообщает газета Politiken.

Bair175 Газопровод

«Правительство направило на обсуждение законопроект, который даст возможность отказаться от строительства газопровода Nord Stream 2 в датских территориальных водах, если он противоречит внешней политике и политике безопасности интересов Дании», — говорится в сообщении.

Газета поясняет, что заявка на строительство второй ветки газопровода поступила в Датское энергетическое агентство в апреле 2017 года. Формально такие вопросы рассматриваются в административном порядке, но подготовленный правительством законопроект предлагает этот порядок изменить и перенести начало рассмотрения иностранных заявок в МИД страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» рядом с «Северным потоком» должны пройти две нитки газопровода от побережья Российской Федерации до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа.

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