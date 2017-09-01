Москва, 1 сентября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Сочинском национальном парке вырубаются деревья ценных пород. Тревогу забили экологи, заявившие, что минприроды Краснодарского края распродает делянки для заготовки древесины на территориях, которые уже с 2013 года входят в границы нацпарка, передаёт ИА REGNUM 1 сентября.

Wwf.ru Вырубка леса в Солох-Аульском лесничестве

По данным анализа, проведенного WWF России в августе, 10 делянок, находящихся с 2015 года в заповедной зоне национального парка на законных основаниях, были проданы краевым минприроды для коммерческих рубок. Речь идёт о лесных участках на территории Солох-Аульского лесничества. Письмо, в котором изложены эти факты. Всемирный фонд природы направил в письме на имя главы Минприроды РФ Сергея Донского.

Wwf.ru Скриншот письма в Минприроды

«Мы надеемся, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ и администрация Краснодарского края примут соответствующие меры по данному вопиющему случаю, чтобы остановить продажу природного наследия Кавказа», — отметил директор регионального отделения WWF «Российский Кавказ» Валерий Шмунк.

WWF намерен принять меры по широкой огласке фактов нарушения лесозаготовителями лесного законодательства, когда под разными предлогами, в том числе под видом санитарных рубок, уничтожают самые ценные леса региона.

В свою очередь Минприроды России обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с рубками леса в Сочинском национально парке. Соответствующую телеграмму в надзорное ведомство направил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов. Он просит принять соответствующие меры прокурорского реагирования в связи уже осуществленными и планируемыми рубками ценных пород деревьев на территории Сочинского нацпарка.

Отмечается, что министерство природных ресурсов Краснодарского края затягивает процедуры по переводу земель из категории лесных в земли особо охраняемых природных территорий, тем самым создается возможность для коммерческой заготовки древесины на территории лесничества, фактически, охраняемой природной территории федерального значения.

Ранее факты выборочной рубки дуба на территории Солох-Аульского участкового лесничества были зафиксированы инспекторами Сочинского национального парка. В июне 2017 года материалы по результатам проверки, проведенной управление Росприроднадзора по Кубани, были переданы в правоохранительные органы. Подтвердилось, что общий объём незаконно срубленной древесины составил 9,33 м3, ущерб оценили в 2,3 млн рублей.

Добавим, что пункт о расширении Сочинского национального парка за счёт присоединения 19 620 га земель Солох-Аульского лесного участка Туапсинского лесхоза был включён в План компенсационных мероприятий ещё в 2012 году в рамках экологического сопровождения Олимпийских игр в Сочи. В 2013 году правительство РФ издало постановление, согласно которому территория Солох-Аульского участкового лесничества включается в состав Сочинского нацпарка. А два года спустя другим указом ведомство включило Солох-Аульское участковое лесничество в положение о Сочинском национальном парке.

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