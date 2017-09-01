Казань, 1 сентября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Татарии естественный прирост населения за январь-июль 2017 года относительно такого же периода 2016 года сократился в 4,7 раза, хотя и продолжает оставаться положительным. Если за семь месяцев 2016 года естественный прирост составлял 6142 рождений (в регионе родился 32 351 малыш, умерло 26 209 человек), то за такой же период 2017 года — только 1287. В этом году родилось 27 622 детей, то есть на 4 729 меньше — зато число умерших увеличилось на 126 человек — до 26 335, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Жерар Энн Эдвардс. В Своей Колыбели. 1733

По данным Управления ЗАГС по РТ, за январь-июль 2017 года количество актов о рождении сократилось на 14,5%, за январь-июль 2016 года — на 0,7%, а за январь-июль 2015 года — на 0,9%. При этом умирать меньше не стали. С января по июль 2017 года показатель вырос на 0,5%.

«Уже 7-й год подряд в республике Татарстан сохраняется позитивная динамика: число составленных актов о рождении превышает количество составленных актов о смерти, — пишет в своём отчёте ведомство, но тут же добавляет, — К сожалению, в подавляющем большинстве городов и районов республики Татарстан регистрация смерти превышает регистрацию рождения».

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Школа есть, а дети будут?

Города Казань и Набережные Челны в числе тех, где естественный прирост населения есть. Но в Набережных Челнах в этом году наблюдается рост регистраций смерти на 3,8%. В Казани хоть и стали реже умирать, но всего на 0,3%.

Сегодня, 1 сентября, глава региона Рустам Минниханов открыл новую школу на 500 учеников в Набережных Челнах. Также было анонсировано строительство школы в 2018 году на 1 224 места. Вот только в этом городе за семь месяцев спад рождаемости в сравнении с соответствующим периодом 2016 года составил 12,9% — 4 293 против 4 931. А смертность выросла на 3,8%, как и количество разводов (на 5,7%). Стоит надеяться, что власти рассчитали, сколько школ необходимо, чтобы они потом не пустовали: демографическая «яма» 90-х до сих пор аукается всей стране, а именно дети того периода сейчас становятся родителями.

Причина смерти

Больше всего жителей Татарии за семь месяцев 2017 года умерло от болезней органов кровообращения — 13 808, что почти на 2% больше, чем год назад. Из них 5 628 человек от ишемической болезни.

«Обычно симптомы болезни впервые появляются после 50 лет. В начале возникают только при физической нагрузке», — отмечается на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России.

Ещё 5 753 жителя региона умерли от цереброваскулярных болезней.

«Раньше было принято считать, что этот недуг — проблема людей пенсионного возраста. Однако в последний годы цереброваскулярная болезнь все чаще поражает людей, не достигших даже 40 лет. Причина проста — нездоровый образ жизни в разы увеличивает вероятность заболеть цереброваскулярной болезнью», — пишет журнал «Медицина в России».

Ещё 4282 жителя региона в 2017 году умерли от новообразований.

Есть в отчёте Татарстанстата и такая причина смерти, как «от старости». За январь-июль 2017 года по этой графе было зарегистрировано 1 233 случая, что на 208 больше, чем в прошлом году.

На начало 2017 года, по данным статистики, численность жителей Татарии составляет 3 885 253 человека. Из них пенсионеры, которым уже исполнилось 65 лет — 13,6%. Это категория риска, которой нужно особое внимание, чтобы регион ещё больше не обезлюдел. А если учесть, что средний возраст жителей республики уже сейчас 39 лет, то превентивные меры нужны ещё большему числу граждан.

Примечательно, расходы на здравоохранение в бюджете Татарии уже начали сокращать. Если в 2016 году по этой статье было заложено 34,76 млрд рублей, то в 2017 году 23,77 млрд рублей. А на 2018 год предварительно названа цифра 18,92 млрд рублей. При этом по данной статье уже произошло и ожидается дальнейшее снижение финансирования по графе «стационарная медицинская помощь» и «скорая медицинская помощь».

С чем же связано такое резкое снижение расходов на медицину, неужели болеть стали меньше? Данные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» этого не подтверждают. Например, существенный рост показателей в республике был по острому гепатиту — на 58,7%. С диагнозом ВИЧ в январе-июне 2017 года зарегистрирован 571 человек. Эпидемиологическая обстановка характеризовалась, в том числе и увеличением заболеваемости менингококковой инфекцией — в 3,5 раза.

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Можно сколько угодно надувать щёки, говоря о процветании, но цифры говорят сами за себя. Пока власти тратят миллионы на «Сабантуй» в Париже и «гастроли» на «Дни татарского просвещения» за границей, в регионе на фоне роста смертности всё меньше рожают. Уже сейчас на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится 764 нетрудоспособных. И среди них преобладают отнюдь не дети. Пенсионеров в этом показателе — 428 человек и, судя по спаду рождаемости, соотношение будет и дальше меняться.

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