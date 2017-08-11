Рождаемость упала почти по всей Татарии, местами до 60%: обзор

Казань, , 13:19 — REGNUM Рождаемость в целом по Татарии за семь месяцев 2017 года относительно такого же периода 2016 года снизилась на 14,5% — 27 919 против 32 662. Подобная ситуация наблюдается в 43-х из 45 муниципалитетов республики, включая Казань и Набережные Челны, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Управления ЗАГС по РТ.

В 43-х муниципальных образованиях Татарии, без учёта Набережных Челнов и Казани, показатель рождаемости сократился в целом на 17,7%. Огромный спад, сразу на 63,2% наблюдался в Апастовском районе, где родилось всего 28 малышей. Такая же ситуация со спадом, но на 61,1% и в Рыбно-Слободском районе, где за семь месяцев родились всего 35 детей. Замыкает антирейтинг Новошешминский район — спад на 42%, родились 40 детей. Положительная динамика в рассматриваемый период только в двух районах — в Мамадышском на 6,6% и Балтасинском — на 11,6%. В Казани спад был на 12% — до 12 388, а в Набережных Челнах на 12,9%, до 4 293 детей.

Отрицательная динамика в регионе наблюдалась и в 2016 году — снижение почти на 2%, а в 2015 году рождаемость осталась практически на уровне предыдущего года — прирост всего на 0,4%. Не помогли с решением демографической проблемы ни федеральный «материнский капитал», ни местные выплаты, прозванные в народе «шаймиевскими», запущенные ещё в 2007 году. Они были прозваны так, потому что вводились в период нахождения «у руля» предыдущего главы Татарии Минтимера Шаймиева. Выплата представляет собой уменьшение суммы долга по социальной ипотеке в случае рождения ребёнка. По программе социальной ипотеки за первое полугодие 2017 года были сданы квартиры для 4 тыс. 154 семей.

А получателями «капитала» за десять лет стали 238 365 семей республики, из которых почти 73% направили его на решение жилищного вопроса.

Между тем меры господдержки оказали влияние на долю вторых и последующих детей в Татарии. Особо заметно она увеличились в общем объёме в крупных городах. Так, в Казани в 2010 году их было 43%, а по итогам 2016 года показатель приблизился к 60%.

Спад рождения первенцев — эхо из 90-х.

«Это объективный результат действия демографической волны 1990-х годов, когда в стране произошло резкое падение рождаемости. Именно эти дети сейчас сами становятся родителями», — заявляет в своём докладе в 2016 году начальник Управления ЗАГС Казани Альбина Шавалеева.

Смертность выросла

По данным Отделения Пенсионного фонда РТ, на конец июля 2017 года в регионе из 3,88 млн жителей на пенсионеров приходится 1,13 млн человек. То есть граждан старше 55 лет в регионе уже сейчас около трети населения и дальнейший спад рождаемости приведёт к «старению» республики.

В это же время за семь месяцев 2017 года относительно такого же периода прошлого года показатель смертности, наоборот, вырос на 0,5%, до 26 359 человек.

Положительный момент в том, что рождаемость в регионе пока преобладает над смертностью — на 1,56 тыс. человек.

Но в рост пошёл показатель разводов — на 1%, до 7 904 против 14,1 тыс. браков, зарегистрированных за семь месяцев 2017 года. По итогам 2016 года относительно предыдущего периода органы статистики отмечали снижение интереса к регистрации отношений сразу на 15,7%. За январь-июль 2017 года в сравнении с таким же периодом 2016 года пока наблюдается положительная динамика регистрации брака — на 4,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Росстат опубликовал отчёт, согласно которому в стране с начала 2017 года зафиксировано значительное превышение показателя смертности над рождаемостью.

По данным федеральной службы, за период с января по май 2017 года в России скончалась 791 тысяча человек. За эти же пять месяцев в стране появились на свет 679,2 тысячи младенцев. Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял почти втрое меньше — 41,6 тысячи человек.

При этом, как сообщил Росстат, большую часть потерь населения в результате естественной убыли компенсировал приток мигрантов в страну: за пять месяцев 2017 года число иностранцев, находящихся на территории России, выросло на 80,7 тысяч человек.

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