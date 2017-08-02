Кишечные инфекции, ОРВИ и туберкулез вышли в антилидеры: обзор по Татарии

Казань, , 13:07 — REGNUM Чаще всего жителей Татарии в январе-июне 2017 года выводили из строя острые инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ). Таких случаев было зарегистрировано 408 557, что больше, чем за тот же период 2016 года на 14,7%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

На втором месте антирейтинга по заболеваемости находятся кишечные инфекции разного, в том числе и неустановленного, происхождения — 11 920 случаев. Третье место досталось туберкулёзу — 679 случаев, что на 11,6% ниже уровня за такой же период 2016 года. Достаточно высокой была и заболеваемость педикулёзом в республике. За первое полугодие 2017 года был зарегистрирован 631 случай. Между тем, относительно прошлого года, органы статистики зафиксировали снижение на 31,9%.

По информации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в январе-июне 2017 года, эпидемиологическая обстановка характеризовалась, в том числе, и увеличением заболеваемости менингококковой инфекцией — в 3,5 раза. Было зарегистрировано семь случаев этого заболевания.

Существенный рост показателей в республике был по острому гепатиту — на 58,7%. Всего случаев было зарегистрировано 192.

С диагнозом ВИЧ в январе-июне 2017 года зарегистрирован 571 человек против 654 за такой же период 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительством РФ предусмотрено выделение около 20 млрд рублей на противодействие распространению в стране ВИЧ-инфекции. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме», назвала четыре города-лидера по количеству заражений ВИЧ в стране. Это Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

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