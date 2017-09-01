Казань, 1 сентября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении ООО «Активные технологии», владеющего 5,869% акций ООО «Татагропромбанк». Учредитель ООО имеет интересы ещё в ряде компаний, в том числе связанных с «Татфондбанком», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

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Иск о банкротстве был подан конкурсным управляющим ПАО «Татфондбанк» 29 июня 2017 года. Сумма претензий — 2,639 млрд рублей. На момент подачи иска компания уже начала собственную ликвидацию.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Активные технологии» создано 8 февраля 2007 года в Казани и её адрес совпадает с головным офисом «Татфондбанка». С 9 марта 2017 года по решению собственника компания находится в стадии ликвидации. ООО занимается вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Его единственный учредитель — Линар Нугманов. Последний является совладельцем ООО «Татинк-финанс», в отношении которого 30 августа 2017 года введено наблюдение.

По данным Центробанка РФ, Нугманов также имеет интересы в ПАО НКБ «Радиотехбанк», в котором «Татфондбанк» владеет 29,85%. Кроме того, ООО «Активные технологии» принадлежат в 8,57% в татарском ПАО «Акибанк».

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Отметим, 3 июля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил претензии банкрота «ИнтехБанк» и взыскал с ООО «Активные технологии» по кредитному договору залог. В роли последнего выступили акции ПАО «Акибанк» в количестве 11 млн штук с номинальной стоимостью 110 млн рублей. Они будут реализованы с публичных торгов. По данному делу уже выдан исполнительный лист.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. 22 мая 2017 года по иску Центробанка РФ его признали банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство до 21 мая 2018 года.

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Инвентаризация имущества «Татагропромбанка», завершившаяся 22 августа, показала, что среди «активов» банка свыше 35 просроченных кредитов, в том числе восемь межбанковских, предоставленных двум другим банкротам — «ИнтехБанку» и «Татфондбанку». А общий размер недостачи — более 332,92 млн рублей.

Напомним, ООО «Татагропромбанк» входил в банковскую группу «Татфондбанка» (ТФБ). Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которой является экс-председатель правления «Татфондбанка».

24 августа в Арбитражный суд Татарии поступил иск конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» с требованием обанкротить ООО «Новая нефтехимия». Сумма исковых требований — 161,499 млн рублей.

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