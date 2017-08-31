Санкт-Петербург, 31 августа, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга запросил около 7 млрд рублей субсидий для городских предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками. При этом тариф на проезд в следующем году увеличиваться не будет, передает 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юбилей петербургского троллейбуса

Около 2,3 млрд рублей нужны ГУП «Петербургский метрополитен» для открытия депо «Южное» и новых станций метро. Кроме того, 1,7 млрд рублей потребуется на обеспечение безопасности подземки.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года комитет по транспорту попросил дополнительные средства, чтобы бесплатно возить болельщиков, установить дополнительные таблички, объявлять названия всех остановок.

«На неповышение тарифа в итоге сумма уйдет небольшая. Но необходимо проверить, насколько у них реально вырос объем доходов после того, как они повысили тариф в прошлом году на 30%, — говорит депутат Заксобрания Оксана Дмитриева. — Мы все-таки будем настаивать на снижении стоимости студенческого проездного».

Напомним, на данный момент себестоимость жетона на метро составляет 47 рублей 60 копеек. Транспортные предприятия ранее обратились в комитет по тарифам с предложением повысить плату за жетон до 50 рублей в следующем году, а цену за билет на наземный транспорт — до 45 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы реже ездят на общественном транспорте из-за цен на билеты

Между тем, по словам главы «Горэлектротранса» Василия Острякова, количество пассажиров троллейбусов и трамваев снизилось на 1,1 млн по промежуточным итогам 2017 года, и он связывает это как с ценами на билеты, так и с закрытием маршрутов в Красногвардейском районе, где строят частный трамвай.

Читайте также: В Смольном сообщили о срыве сроков запуска частного трамвая в Петербурге

Поток «Пассажиравтотранса», осуществляющего автобусные перевозки, также снизился на 3,6% по итогам первого полугодия, а количество пассажиров метро упало на 1,2%.

С начала 2017 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге выросли на 30%. Жетон на метро подорожал до 45 рублей, поездка в наземном транспорте — до 40 рублей. Стоимость льготных проездных билетов тоже увеличилась, но меньше, чем тариф на разовый проезд.