Петербуржцы реже ездят на общественном транспорте из-за цен на билеты

Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Петербуржцы стали реже пользоваться общественным транспортом после того, как власти подняли стоимость билетов на 30%. Как сегодня, 9 августа, сообщил глава «Горэлектротранса» Василий Остряков, количество пассажиров троллейбусов и трамваев снизилось на 1,1 млн. Он связал это как с ценами на билеты, так и с закрытием маршрутов в Красногвардейском районе, где строят частный трамвай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель «Пассажиравторанса» Андрей Лызин сообщил о снижении пассажиропотока на 3,6%. Заместитель главы ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Выборнов заявил, что по итогам первого полугодия количество пассажиров в подземке снизилось на 1,2%. Он связал это со снижением деловой активности и закрытием станций метро на ремонт.

Напомним, с начала 2017 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге выросли на 30%. Жетон на метро подорожал до 45 рублей, поездка в наземном транспорте — до 40 рублей. Стоимость льготных проездных билетов тоже увеличилась, но менее значительно.

При этом в 2018 году билеты могут подорожать еще сильнее. Предполагается, что жетон на метро будет стоить 50 рублей, поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах — 45 рублей. С таким предложением в комитет по тарифам уже обратились городские транспортные предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января