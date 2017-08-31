Москва, 31 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Судебные приставы в Москве с начала 2017 года взыскали с граждан более 79 млн рублей штрафов за нарушения правил оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом 31 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Маленький пассажир

Как отмечается, с начала текущего года ФСПП совместно с сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок» было проведено 38 рейдов.

«В результате совместной работы и применения судебными приставами-исполнителями мер принудительного исполнения было взыскано более 79 млн рублей штрафов», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в соответствии с законодательством у нарушителей правил оплаты проезда есть 60 дней на добровольную оплату, после чего штрафы принудительно взыскиваются судебными приставами.

Неоплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечён к обязательным работам на срок до 50 часов.

При этом судебные приставы вправе применять к нарушителям такие меры, как обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах должников, запрет совершения регистрационных действий с имуществом, обращение взыскания на имущество и другие меры принудительного исполнения.

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