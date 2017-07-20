Приставы могут списать до 1 трлн долгов граждан России перед банками

Москва, , 04:47 — REGNUM Судебные приставы могут списать в 2017 году около 1 трлн рублей безнадежных долгов российских граждан перед банками. Об этом 20 июля пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, объём кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, в России ежегодно растёт.

Так, в 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств на общую сумму более 2 трлн рублей, из них списанием безнадёжных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016 году приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе. Общая сумма задолженности при этом составляла 3 трлн рублей.

За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму свыше 2 трлн рублей. При этом 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания.

По словам источника издания, близкого к ФССП, за шесть месяцев этот показатель, учитывая темпы взыскания, приблизится к 25%, а до конца года планирует закрыть без достижения результата 49% дел, полученных за первые пять месяцев.

По данным Национального центра банкротств, на 1 июня 2017 года общая сумма задолженности граждан России, которые могут объявить себя банкротами, составила 24,74 млрд рублей, увеличившись с начала года на 65%.

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