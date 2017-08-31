Москва, 31 августа, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В 2017 году в России в школу пойдут дети у 29% жителей России. У 71% опрошенных нет детей-школьников. 56% родителей считают сумму, которую потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу, слишком большой. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Неизвестный художник. В школу. конец 19в

Согласно опросу, львиная доля расходов на подготовку к школе пришлась на покупку формы. 78% опрошенных родителей заявили, что это самая большая трата.

На покупку школьной формы 42% респондентов потратили от 3,5 тыс. до 10 тыс. рублей. 15% респондентов купили форму дороже 10 тыс. рублей.

Значительно меньше средств потратили родители на школьную сумку, рюкзак (23%) и на спортивную форму (17%), а также на ручки, карандаши, краски, фломастеры (10%), тетради и учебники (7%).

44% родителей в 2017 году потратили на сборы в школу больше, чем в 2016 году, 9% — меньше.

21% — примерно столько же, что и в прошлом. 15% опрошенных не собирали ребёнка в школу.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 27 августа 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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