Лондон, 31 августа, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Великобритании состоялось очередное заседание по делу ослепшего Эндрю Шоу. Мужчине инкриминируют скачивание и просмотр изображений с обнаженными детьми, сообщает Miami Herald.

Петров Василий Григорьевич. Слепой.1878

Дело слушалось в магистратском суде города Блэкпула. Шоу пришел на заседание с собакой-поводырем и супругой, которая также является незрячей.

По версии следствия, 44-летний мужчина скачал из сети 71 изображение с обнаженными подростками. Шоу полностью слеп на один глаз и очень плохо видит вторым.

Как пояснил адвокат Шоу Аллан Кобейн, его подзащитный не смог отличить 15-летних девушек от 16-летних. В Великобритании именно в 16 лет наступает возраст сексуального согласия.

«Это необычный случай, ведь мой клиент официально слеп. Можно с уверенностью заявить, что трудности со зрением помешали ему понять, что за фотографии он загружает», — отметил адвокат.

Суд счет убедительными доводы защитника и отложил очередное заседание до сентября. Эндрю Шоу выпустили из зала суда под залог.

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