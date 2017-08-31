Слепого жителя Британии судят за просмотр детского порно
Лондон, 31 августа, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Великобритании состоялось очередное заседание по делу ослепшего Эндрю Шоу. Мужчине инкриминируют скачивание и просмотр изображений с обнаженными детьми, сообщает Miami Herald.
Дело слушалось в магистратском суде города Блэкпула. Шоу пришел на заседание с собакой-поводырем и супругой, которая также является незрячей.
По версии следствия, 44-летний мужчина скачал из сети 71 изображение с обнаженными подростками. Шоу полностью слеп на один глаз и очень плохо видит вторым.
Как пояснил адвокат Шоу Аллан Кобейн, его подзащитный не смог отличить 15-летних девушек от 16-летних. В Великобритании именно в 16 лет наступает возраст сексуального согласия.
«Это необычный случай, ведь мой клиент официально слеп. Можно с уверенностью заявить, что трудности со зрением помешали ему понять, что за фотографии он загружает», — отметил адвокат.
Суд счет убедительными доводы защитника и отложил очередное заседание до сентября. Эндрю Шоу выпустили из зала суда под залог.
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