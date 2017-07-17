Власти КНР заблокировали 73 платформы распространения порнографии

Пекин, , 17:01 — REGNUM Национальное управление по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР закрыло за первое полугодие 2017 года 73 нелегальные платформы, транслирующие материалы порнографического содержания, передает 17 июля агентство «Синьхуа».

За указанный срок управлением было заблокировано 1879 пользователей, которые нарушили правила интернет-вещания. С января по июнь было обработано более 120 тыс. аккаунтов, из которых более 38 тыс. было заблокировано за нарушения закона.

Отделы управления по борьбе с порнографией на местах в провинциях также расследовали более 10 случаев трансляции неподобающего контента посредством сервисов живого вещания в сети интернет, включая так называемый сервис «Тигр», расположенные в провинции Чжэцзян на востоке страны.

Платформа, обслуживаемая иностранными операторами, была запущена в марте 2016 года и занималась распространением порнографического контента. На состояние 3 мая платформа получила от пользователей финансирование в размере 7,28 млн юаней ($1,08 млн), а также обладала «штатом сотрудниц» в количестве более 1000 человек, которые транслировали запрещенный контент.

Двое подозреваемых по фамилии Фан и Ци были арестованы, еще 22 человека задержано. Полиция продолжает поиски трех беглецов.

Отметим, что власти Китая ведут борьбу против распространения порнографического контента в интернете в рамках защиты морального и культурного облика граждан. В этих целях с 2003 года запущен целый ряд целевых программ.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР объявили войну запрещенному интернет-контенту