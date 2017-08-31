Казань, 31 августа, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал крупную строительную корпорацию, чьи долги уже подошли к 3 млрд рублей, банкротом и ввёл конкурсное производство. Ходатайство в суд было подано от внешнего управляющего ЗАО «ФОН», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Решением суда компания, чей директор находится в СИЗО и подозревается в мошенничестве, от которого пострадали свыше 3,2 тыс. дольщиков, была признана несостоятельной. В отношении ЗАО открыто конкурсное производство на шесть месяцев — до 28 февраля 2018 года. Конкурсным управляющим утверждён член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Айрат Харисов.

Решение исполняется немедленно, но может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия.

Напомним, внешнее управление Арбитражный суд Татарии ввёл 10 апреля 2017 года сроком на 18 месяцев — до 18 октября 2018 года. Но летом 2017 года было решено не дожидаться этой даты и перейти на следующую ступень банкротства — конкурсное производство. Соответствующее предложение управляющего было поддержано на собрании кредиторов.

Напомним, среди основных кредиторов компании — ООО «ФОН» с требованием более 462,88 млн рублей, ООО «ФОН-Ривьера», требующее свыше 1,075 млрд рублей и ПАО Банк «ФК «Открытие» — 208,75 млн рублей.

Примечательно, по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «ФОН» является Анатолий Ливада. Он же и учредитель компании-должника — ЗАО «ФОН».

ООО «ФОН-Ривьера» создано 22 марта 2005 года. Его единственным учредителем является Диана Ахметзянова. ООО «ФОН-Ривьера» было признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор строительного холдинга «ФОН» Ливада следственными органами подозревается в том, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых представители ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 ноября Ливада помещён в СИЗО, а следствие по делу продолжается. 25 августа Верховный суд Татарии отказался изменить меру пресечения и оставил в силе решение районного суда.

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По информации с сайта группы компаний «ФОН», в портфеле застройщика в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах.

Напомним, ПАО «Тимер Банк» пытается признать банкротом Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову. Каждому из них выставлены финансовые требования на сумму чуть более 93,266 млн рублей. Иски поданы 11 августа. По ним на 12 сентября назначены заседания Арбитражного суда РТ, на которых рассмотрят обоснованность претензий.

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